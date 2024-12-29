AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir - Son Dakika
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Politika

AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, meteorolojik şartlar nedeniyle seçimler için en uygun ayların ekim-kasım olduğunu söyledi. Elitaş, "Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir. Olması gereken zaman bana göre ekim-kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır." dedi.

29.12.2024 16:48
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CHP başta olmak üzere muhalefet kanadı sık sık erken seçim çağrısı yaparken, iktidar ise bunlara kapıları kapadı. AK Parti genel seçimlerin zamanında yapılacağını belirtirken, dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK PARTİLİ ELİTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

tv1'e konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Hava şartları nedeniyle seçimler için en uygun zamanın ekim-kasım ayları olduğunu söyleyen Elitaş, genel seçimlerin bu tarihte yapılabileceğini belirtti.

"ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR"

Elitaş, şunları söyledi: "14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare etmeye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

BENCE EN UYGUN ZAMAN 2027 KASIM"

Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Anayasa'da bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi Ekim ve Kasım aylarıdır. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."

AK Partili Elitaş\'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir

Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Remzi Üstbaş:
    yiyorsa ilk Ekim'de yapın hadi görelim 95 16 Yanıtla
    Kamil Tekin:
    ben almıyem kardeş çünküm yiyemem ?? 2 0
  • Nejdet Aydemir:
    Uygun dönem 2025 kasım ayıdır 88 13 Yanıtla
    Kamil Tekin:
    Tabiiii canıııımmmm bu pazar yapalım ?? 2 4
  • Özcan Kuvan:
    Her konuda her türlü kılıf itina ile hazırlanır :))) AKP :))) 76 12 Yanıtla
  • Taner:
    Doymadınız 71 16 Yanıtla
  • Hüseyin Hasta:
    inşallah 2025 Ekim'de olur seçim 70 9 Yanıtla
  • Hakikat:
    Bosuna GSPirim odemesinin affi yapilmiyor.2024 ile beraber Emekliler yili da bitmis oluyor.2025 hak getire hayir getire. 34 3 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Ulan siyasi soytarılar bi bitmediniz be!!.... 32 2 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    muhalefet evet derse yazıklar olsun 27 2 Yanıtla
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