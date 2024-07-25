AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti - Son Dakika
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Politika

AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti

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En fazla SGK prim borcuna sahip belediyelerin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğunu söyleyen CHP lideri Özgür Özel'e AK Parti'den yalanlama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İşin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli Belediyesi'dir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir." dedi.

25.07.2024 21:34
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, en fazla SGK prim borcuna sahip belediyelerin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğu açıklamasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yalanladı. AK Partili Dağ, "İşin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli Belediyesi'dir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL: EN BORÇLU BELEDİYELER AK PARTİ'DEN DEVRALDIKLARIMIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin toplam 96 milyar lira olan SGK borçlarının bakanlık tarafından tahsil edeceğini duyurması Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel en borçlu belediyelerin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğunu söylerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

AK PARTİLİ DAĞ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Partili Dağ, Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli'nin en borçlu belediyeler olduğunu belirterek, ilginç bir bilgiye yer verdi. Hamza Dağ, söz konusu 5 belediyeyi bir önceki dönemde de CHP'nin yönettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

"EN BORÇLU 5 BELEDİYEYİ ÖNCEKİ DÖNEM DE CHP YÖNETTİ"

Hamza Dağ, şunları söyledi: "Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, en fazla SGK prim borcuna sahip 5 belediyenin AK Parti'den devraldıkları belediyeler olduğunu ifade etmiştir. Ancak işin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Şişli Belediyesi şeklindedir. Bu 5 belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir.

"DEVLETE KATKI SUNMAK İSTİYORLARSA SGK BORÇLARINI ÖDESİNLER"

Emekli vatandaşlarımızı tamamen siyasete malzeme yapma gayesiyle hareket edenler, eğer devlete ve millete katkı sunmak istiyorsa yapmaları gereken ilk şey SGK'ya olan borçlarını ödemektir. Kaldı ki bu durum sadece CHP'li belediyeler için geçerli bir uygulama değildir. Türkiye'de tüm belediyeler için geçerlidir. Özel sektör ve kamu kurumları nasıl SGK borçlarını ödemekle yükümlüyse belediyeler de aynı şekilde bu borçları ödemekle yükümlüdür.

Sn. Özel hamaseti ve "Her çiftçiye traktör" yalanında olduğu gibi "Çarpıcı olsun diye" beyhude nutuk çekmeyi bırakmalı, belediye başkanlarına -eğer gücü yetiyorsa- bu borçları derhal ödeme talimatı vermelidir."

AK Partili Hamza Dağ\'dan Özgür Özel\'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti

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Son Dakika Politika AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Selami Karagülle: Bunlar devlete olan SGK borçlarını ödemezler diğer taraftan emeklilere zam isterler oh ne ala memleket 26 45 Yanıtla
    mustafa sagdic: selami makarna var yin mi 36 11 ferhat eser: selami makarna yemiyor artık ıstakoz yiyor :)) 20 5
  • Yaman Auto: Sütte leke var siz de yok. 53 9 Yanıtla
  • Tazmanya: Danışmanı pudra sever cikmisti 50 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: 100 kişinin yapacağı işe 500 kişi alırsanız sgk borçlarını ödeyemezsiniz gerçek bu 35 3 Yanıtla
  • Hakan Yılmaz: Devletin devlete borcu var )) 28 7 Yanıtla
    ferhat eser: yalnız ahları hesaplarsak terazinin bi tarafı çöker kardeş 18 6
  • mustafa sagdic: 2024 yili turkiye dis borcu 507 milyar dolar. arz ederim 23 7 Yanıtla
    mustafa sagdic: diss like atanlar neden diss like ? yanlis bir bilgi mi verdim ? 9 3
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