AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma - Son Dakika
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Politika

AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma

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Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın katıldığı bir programda ''eğitim'' ile ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Akar, ''Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma.'' dedi.

10.09.2024 22:54
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, eğitimin amacının bilgi olmadığını söyledi. Akar, "Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma." ifadelerini kullandı.

AKAR'DAN "EĞİTİM" ÇIKIŞI

Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, katıldığı bir etkinlikte sıra dışı açıklamalarda bulundu. Eğitimle ilgili konuşan Akar, eğitimin amacının bilgi değil, Allah korkusu ve kuldan utanma olduğunu savundu.

"EĞİTİMİN AMACI ALLAH KORKUSU VE KULDAN UTANMA"

Akar, şunları söyledi: "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.

"LGBT İLE Mİ UĞRAŞACAKSINIZ?"

Eğer bu verilmezse ki bazı sıkıntılarımız var eğitimde yakından bilindiği gibi, şu gördüğümüz tablo olur. Bu sefer ateistle mi deistle mi uğraşacaksınız? LGBT ile mi uğraşacaksınız? Uyuşturucuyla mı uğraşacaksınız? Şaşırırsınız, şaşırırsınız. Ondan sonra başlıyoruz efendim savcı nerde? Polis nerede? Arkadaşlar, savcılarla polislerle bu iş olmaz olmaz. İşin başı, ilacı eğitim. Bunu verdik verdik, veremedik kendi çocuklarımızla bize yabancılaşıyor kendi torunlarımıza bize yabancılaşıyor."

AK Partili Hulusi Akar\'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma

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Son Dakika Politika AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Selami Karagülle: Doğru söylemiş Bunda şaşılacak ne var onu anlamadım 95 55 Yanıtla
  • Ali Riza Ozturk: Neden tartışma yaratsın anlamadım. Zaten bu şekilde eğitim verilse ne hırsızlık olur ne arsızlık olur. Ama bizdeki eğitimin amacı maalesef bu değil. Keşke olsa 69 37 Yanıtla
  • Recep Şehitoğlu: Yerinde doğru tespit paşamı tebrik ederim. 54 36 Yanıtla
  • Mehmet Aztekin: helal olsun adama 46 33 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Eğitimin amaçı Allah korkusu değil.Allah sevgisi olmalıydı.Sizin eğitim anlayışınızın en büyük hatası korku üzerine olmasıdır... 58 15 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya: Tartışılacak bir tarafı yoktur. Devletlerin milyarlar harcamasının sebebi iyi insan yetiştirmektir. Iyi insanı da Hulisi Akar Bey tanımlamış. 41 26 Yanıtla
  • Bbayraktar: Reis hayrola diyanet başkanı olacaksın sanırım. 31 10 Yanıtla
  • Kara kartal null: kendilerinde olmayan 30 10 Yanıtla
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