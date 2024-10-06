AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi - Son Dakika
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Politika

AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

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Kocaeli Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu hayvanseverler tarafından protesto edildi. "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'na tepki gösteren çok sayıda kişi "Susma haykır, katliama hayır" sloganları attı. Protestocular güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılırken uyguladıkları sert müdahale de tartışma yarattı.

06.10.2024 10:29  Güncelleme: 10:40
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Kocaeli Kitap Fuarı başladı, fuarın ilk gününde konuşmacılar arasında yer alan isimlerden biri de AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu oldu.

"SUSMA HAYKIR, KATLİAMA HAYIR"

Yenişehirlioğlu'nun Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşi, hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvan hakları savunucuları, "katliam yasası" olarak adlandırdıkları "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'nu eleştirdi ve "Susma haykır, katliama hayır" şeklinde sloganlar attı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN TUTUMU TEPKİ ÇEKTİ

Protestoya güvenlik görevlileri müdahale ederek, protestocuları salondan çıkardı. Ancak bu müdahale sırasında güvenlik güçlerinin sert tutumu, tepkiyle karşılandı.

AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

Hayvan Hakları, Politika, AK Parti, Kocaeli, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • abdurrahman yilmazturk:
    Fiyatları ALLAH belirliyor neden hükümetimizi suçluyorsunuz. Ama seçimde reise oy verin. 33 47 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    vatandaşın haklı tepkisi güzelim ülkemizi getirdikleri yere bakınca az bile diyor insan 34 39 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ekepe canın cehenneme 14 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    buzuk dara girdi mi hemen sert mudehale. iste bunlar bu kadar 12 19 Yanıtla
  • Mehmet Ayhan:
    Yorum yapan ittaprlat 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Ayhan:
    Yorum yapan i t tap arlar sizi 0 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Dizi oyuncu milletvekili ederseniz sizi olacağı mudur , Siz sizi yönetecekleri seçmiyorsunuz Onlar seçiyorlar 0 0 Yanıtla
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