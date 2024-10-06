AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

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Kocaeli Kitap Fuarı başladı, fuarın ilk gününde konuşmacılar arasında yer alan isimlerden biri de AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu oldu.

"SUSMA HAYKIR, KATLİAMA HAYIR"

Yenişehirlioğlu'nun Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği söyleşi, hayvanseverler tarafından protesto edildi. Hayvan hakları savunucuları, "katliam yasası" olarak adlandırdıkları "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" taslağını hazırlayan Yenişehirlioğlu'nu eleştirdi ve "Susma haykır, katliama hayır" şeklinde sloganlar attı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN TUTUMU TEPKİ ÇEKTİ

Protestoya güvenlik görevlileri müdahale ederek, protestocuları salondan çıkardı. Ancak bu müdahale sırasında güvenlik güçlerinin sert tutumu, tepkiyle karşılandı.