AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika
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AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

08.03.2022 11:32
AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'de katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Güler tarafından yapılan basın açıklamasında, azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların gününü kutladı.

Saliha Güler, "8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum.

Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj, büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz.

Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafında Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik.

Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir.

Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda yüzde 4.1 oranında temsil edildi. Bu oran

2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, yüzde 17.4'e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır" dedi. - ADIYAMAN

AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması
AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması

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Dünya Kadınlar Günü, Demokrasi, AK Parti, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili kadınlardan 8 Mart Kadınlar Günü açıklaması - Son Dakika


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