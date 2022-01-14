AK Partili Karaaslan, Samsun'da partisinin İlçe Danışma Meclisinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "2022 yılı sonuna kadar bir milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Karaaslan, Samsun'da AK Parti Atakum İlçe Başkanlığınca Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi toplantısında, son dönemde ülke genelinde açılışları yapılan yatırımları anlattı.

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri açılış programı yapıldığını hatırlatan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'deki bütün organize sanayi bölgelerine meslek edindirme merkezleri açılıyor olması, orada milyonlarca gencin meslek edinecek olması, devletin, şu anda asgari ücretin yüzde 30'u kadar biliyorum, bir destekle işverenlere bunu talep haline getiriyor olması çok değerli. 2022 yılı sonuna kadar bir milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerine dahil etmeyi hedefliyoruz. Bir milyon genç organize sanayi bölgelerinde, sanayi bölgelerinde kurulan merkezlerde eğitim alacak. Nerden bunu öngörüyoruz; çünkü sadece bir buçuk ay içinde 255 sanayi bölgemizin tamamında merkezler açıldı. Yani çok hızlı gidiyoruz. İnşallah gençler için planladığımız gelecek ama sadece bu işin üreticisi, bir yerlerden tasarımı, bir yerlerden mekanizması, bir yerlerden teknolojisi, gelen ürünü üreten değil onu tasarlayan, onu bulan, dünyaya ihraç eden bir Türkiye'nin asıl taşıyıcıları da az önce bizlere alkışlarıyla, destekleriyle, bizlere coşku veren genç kardeşlerimiz olacak. Dolayısıyla biz bu Türkiye'nin hayalini kuruyoruz."

HÜRJET'in önümüzdeki yıl ilk uçuşunun planladığını, seri üretim kararının açıklandığını aktaran Karaaslan, Avrupa ve dünyanın en uzun çift tüplü tüneli olan 14,5 kilometrelik Zigana Tüneli'ndeki ışık görülmesi dolayısıyla da tören yapıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle de Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyan test ve eğitim gemisi TCG Ufuk'un envantere girdiğine dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"Yani milli uçaktan milli uyduya, milli uydudan milli istihbarat gemisine kadar sadece iki hafta içinde Türkiye'nin o birikmiş çalışmalarını gün yüzüne çıkarıp dünyayla paylaştığı bir süreçte herhalde dünya Türkiye'yi mercek altına almıştır diye düşünüyorum. Nasıl başarıyorlar, nasıl yapıyorlar? Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede bunları yapmak zor değil. Hatta az bile yapıyoruz. Daha fazlasını, daha çoğunu, daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştürmek için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiğimiz sürece de Allah'ın izniyle inşallah çok daha fazlalarını yapacağız."

İlçe Danışma Meclisi toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Aksu ile partililer katıldı.