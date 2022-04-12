AK Partili Metiner canlı yayında gönlündeki CHP'li adayı açıkladı, herkes tebessüm etti - Son Dakika
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AK Partili Metiner canlı yayında gönlündeki CHP'li adayı açıkladı, herkes tebessüm etti

12.04.2022 09:22

AK Parti Eski Milletvekili Mehmet Metiner ile CHP'li Gürsel Tekin, katıldığı televizyon programında güldüren anlara imza attı. Mehmet Metiner, "CHP'nin adayı Gürsel Tekin olmalı" derken, Gürsel Tekin ise, "Olursam oy verecek misin?" yanıtını verdi. Metiner de, "Reis aday olmazsa oy veririm sana" dedi.

Gürkan Hacır'ın sunduğu Tv100 ekranlarında sunmaya başladığı Taksim Meydanı programına, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin ve Diriliş Postası yazarı Murat Özer katıldı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının konuşulduğu programa, Metiner ile Tekin arasındaki diyalog damga vurdu.

"CHP'NİN ADAYI GÜRSEL TEKİN OLMALI"

Metiner canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Gürsel Tekin olması gerektiğini söyledi. CHP'li Tekin ise, 'oy verir misin?" diye sordu. Bu soruya Metiner, "Reis aday olmazsa bir oy da bizden olsun" diye yanıt verdi. Tekin ise, "Allah Razı olsun" dedi. Bu sırada diğer konukların da konuşmalar nedeniyle tebessüm ettikleri görüldü.

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Son Dakika Politika AK Partili Metiner canlı yayında gönlündeki CHP'li adayı açıkladı, herkes tebessüm etti - Son Dakika


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