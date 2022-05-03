AK Partili milletvekilleri Nevşehir'deki bayramlaşma ziyaretinde vatandaşlarla tartıştı - Son Dakika
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AK Partili milletvekilleri Nevşehir'deki bayramlaşma ziyaretinde vatandaşlarla tartıştı

03.05.2022 20:21

Ramazan Bayramı dolayısıyla Nevşehir'e bayram ziyaretinde bulunan AK Partili heyet, vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. AK Parti milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz'e taleplerini iletmek isteyen bir vatandaş, "Yıllardır bizde bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" sözleri ile partililere tepki gösterdi.

AK Partili milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bayramlaşma ziyaretinde bulundu.

VATANDAŞLAR KARŞILAŞTIKLARI MUAMELEYE KIZDI

AK Partili milletvekillerinin ilçede AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş'ın da eşlik ettiği ziyareti sırasında bazı yurttaşlar, taleplerini iletmek isterken karşılaştıkları muameleye kızdı.

"YILLARDIR BİZDE BU SEVDADAYIZ"

Talebini dile getirmek isterken itildiğini belirten bir yurttaş, AK Partili milletvekillerine "Bu hareket nedir? Yıllardır bizde bu sevdadayız, sizden iyi sevdalıyız" sözleriyle tepki gösterdi. Yıllardır dile getirdikleri doğalgaz beklentilerinin bir türlü karşılanmaması nedeniyle de milletvekillerine tepki gösterildi.

AK PARTİ HEYETİ YURTTAŞLARI SAKİNLEŞTİRDİ

Bu sırada milletvekillerinin tartışmadan uzak durma çabası dikkat çekerken AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran'ın "Bir kaygı, endişe olsa, eğer yapamayacak olsak buraya bu heyet komple gelmeyiz. Biz Allah için yapıyoruz" diyerek yurttaşı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

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Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili milletvekilleri Nevşehir'deki bayramlaşma ziyaretinde vatandaşlarla tartıştı - Son Dakika


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