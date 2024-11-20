AK Partili Özlem Zengin'den CHP'ye etki ajanlığı ziyareti - Son Dakika
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Politika

AK Partili Özlem Zengin'den CHP'ye etki ajanlığı ziyareti

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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkan vekilleriyle bir araya gelerek daha önce yargı paketi teklifinden çıkarılan ''etki ajanlığı'' düzenlemesini görüşecek.

20.11.2024 17:37
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Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen ve gelen tepkiler üzerine Noterlik Kanunu Teklifi'nden çıkarılan 16. madde için AK Parti çalışmalarına devam ediyor.

CHP'Yİ ZİYARET EDECEK

Muhalefetin itirazları sonucu Noterlik Kanun Teklifi'nden çıkarılan 'etki ajanlığı' maddesinin AKP ve CHP arasında yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bu kapsamda AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saat 17.00'de CHP Grup Başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmede 'etki ajanlığı' düzenlemesi de ele alınacak.

TEKLİF NEYİ İÇERİYOR?

Yasa teklifi, TCK'daki "casususluk" suçunu düzenleyen 339'uncu maddeye "devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme" başlığı altında yeni bir suç ihdası ekliyor.

Teklif, "casusluk suçu" kapsamı dışında olmak kaydıyla, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası" verilmesini öngörüyor.

AK Partili Özlem Zengin\'den CHP\'ye etki ajanlığı ziyareti

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Son Dakika Politika AK Partili Özlem Zengin'den CHP'ye etki ajanlığı ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Akay Kayhan:
    Özlem sen sus! 33 2 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Bu hala konuşuyormu 24 2 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Hükümet Canı neyi, kimi istiyorsa baskılamak için yeni ceza sistemi için yoğun çalışıyor. Kısacası benim yazdığım bile etki ajanlık suçu saya bilir. Çünkü adı üstünde kişileri etkileye bilir toplumu kışkırta bilir diye alın bunu der. Yavaş yavaş krallıkla yönetimeye doğru gidiyoruz… 15 3 Yanıtla
  • McA !:
    Kafasına göre ajan sayacak Cezaevine atacak :=) 5 milyonumuzu da cezaevine atamaz ki atsa da bakamaz :=) Biz yatmaya razıyız sizden korkan Namerttir 13 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hepsi boş işlerle uğraşıyor bunların milletin derdi ekmek parası ekonomi 13 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yavaş yavaş yanasın CHP ye 6 4 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ben sıkı bir akpartili olsamda bu kadını sevmiyorum 5 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Kovun gitsin 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Paraları olsaydı bakıcı tutarları Sorunların çoğu parasal sıkıntıdır Tabi bunu servet sahiplerine anlatamasın 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Özlem Zengin'den CHP'ye etki ajanlığı ziyareti - Son Dakika
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