AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu? - Son Dakika
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Politika

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

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AK Partili Eski Milletvekili Şamil Tayyar, geçtiğimiz hafta sonu İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşen DEM Partili heyetin bugün Ankara'da yaptığı kritik görüşmeleri, heyette yer alan Ahmet Türk üzerinden değerlendirdi.

02.01.2025 20:16  Güncelleme: 21:18
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AK Partili Şamil Tayyar, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen Ahmet Türk'ün terör sorununun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi olduğuna işaret ederek, "Bu işte bir tuhaflık yok mu? Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık? Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu?" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Ankara'da, terör örgütü PKK ile girilen yeni sürece ilişkin bugün Ankara'da kritik gelişmeler oldu. PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyet MHP Lideri Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

"BU İŞTE BİR TUHAFLIK YOK MU?"

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, bugün Ankara'da kamuoyunun da yakından takip ettiği bu görüşmeleri sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla değerlendirdi. Şamil Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DEM'li Mardin Belediyesine kayyım atadık. Terör iltisaki nedeniyle Ahmet Türk'ün başkanlık görevine son verdik. Aynı Türk, terör sorunun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi oldu. Devletin zirvesinde dolaşıyor, tüm kapılar açılıyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık? Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu? İlkesel değil konjonktürel davranıldığında uzun vadede kimsenin kazandığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz. Hatırlatalım.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Dem Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştirdi. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi. Dem Parti'nin ikinci durağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti. Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Zirvenin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

İMRALI GÖRÜŞMESİNE GİDEN SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

AK Partili Şamil Tayyar\'dan \'Ahmet Türk\' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?

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Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Cengiz Sevgili:
    Şamil efendi senin konuşmanda ve adminde bir tuhaflık var lüzumsuz konuşma lüzumsuz haber yapma ….. 11 55 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    cesaretin varsa bunu liderine bizzat yüzüne sor bakalım tuhaflığı 50 8 Yanıtla
  • Bülent Yılmaz:
    tuhaflık ne demek danişkası var kayyum atanan mardin bel baş ahmet türk neden görevden alındı 51 7 Yanıtla
  • Alper Tunga:
    Abooo çok pis laf sokmuş anlayana. Makarnacı nasıl anlasın ki? 42 10 Yanıtla
  • utkum1453:
    adam haklı bune perhiz bune lahana turşusu 46 3 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    ŞAMİL EFENDİ BU İŞLER SENİN ANLADIĞIN ŞEKİLDE OLMUYOR 9 29 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    keşke partideylen de bunları konuşabilseniz, tek kişinin eline bakmasanız. 29 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Altına imza atarım sayın şamil Tayyar tüm meziyetleri ni saymış kumarbaz ligini saymamis ama neyse 18 4 Yanıtla
  • Hakan Tosun:
    kuruluş felsefesi dönemi akp'nin ,çizgisinden sapmamış ender siyasetçilerinden. terör bağlantısı sebebiyle zat'a 3 kez kayyum ata,,sonra .. 20 1 Yanıtla
  • akif ceylan:
    :) komik 10 3 Yanıtla
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