AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken erken seçim çıkışı: Süre uzadıkça risk artar

Türkiye'de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adım adım yaklaşırken, erken seçim tartışmaları da gündemde yerini korumaya devam ediyor. Muhalefet partileri erken seçim konusundaki ısrarlarını sürdürürken, iktidar kanadından yapılan açıklamalarda ise seçimin vaktinde yapılacağı sık sık tekrar ediliyor.
AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir erken seçim çıkışında bulundu.
Paylaşımında Tayyar, "Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir" ifadelerine yer verdi.
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