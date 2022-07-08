AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken erken seçim çıkışı: Süre uzadıkça risk artar - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken erken seçim çıkışı: Süre uzadıkça risk artar

08.07.2022 21:40

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken bir erken seçim çıkışında bulundu. Seçim süreçlerinin provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemler olduğunu belirten Tayyar, "Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri adım adım yaklaşırken, erken seçim tartışmaları da gündemde yerini korumaya devam ediyor. Muhalefet partileri erken seçim konusundaki ısrarlarını sürdürürken, iktidar kanadından yapılan açıklamalarda ise seçimin vaktinde yapılacağı sık sık tekrar ediliyor.

DİKKAT ÇEKEN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir erken seçim çıkışında bulundu.

"SÜRE UZADIKÇA RİSK ARTAR"

Paylaşımında Tayyar, "Tekrar edelim. Seçim süreçleri üzeri açık yara gibi her an enfeksiyon kapabilir. O sebeple provokasyonların en yoğun yaşandığı dönemlerdir. Süre uzadıkça risk artar. Uygun zamanda aziz milletin hakemliğine başvurmak gerek. Feraset sahibidir, sözü söyler hükmü verir" ifadelerine yer verdi.

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken erken seçim çıkışı: Süre uzadıkça risk artar
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Şamil Tayyar, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken erken seçim çıkışı: Süre uzadıkça risk artar - Son Dakika
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