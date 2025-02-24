AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi - Son Dakika
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Politika

AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

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Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, büyük kongrede belirlenen yeni kadronun değişim taleplerine karşılık vermediğini belirterek "Velhasıl, bu saatten sonra 'değişim' mevzu kapanmıştır. Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır" ifadelerini kullandı.

24.02.2025 07:24
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak, partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) da belirleyen Erdoğan'ın kurmayları da MKYK toplantısında netleşti. AK Parti 8. Büyük Kongresi'nde yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu.

39 YENİ İSİM YER ALDI

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, 75 kişilik MKYK'de 39 yeni ismin yer aldığı, 36 ismin liste dışı kaldığı kongreyi değerlendirdi.

"Bu saatten sonra 'değişim' mevzu kapanmıştır" diyen Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle: "Özellikle yerel seçimlerde İstanbul/ Ankara gibi büyükşehirleri kaybedince, yüzde 50 civarındaki oy oranı 30'lara gerileyince, kamuoyu ve parti tabanında çok güçlü 'değişim' rüzgarı esmişti.

"ÖNERİ VE KANAATLERİMİZİ ISRARLA PAYLAŞTIK"

Bu bağlamda, kamuoyundaki talepleri dile getirdik, gözlem, öneri ve kanaatlerimizi ısrarla paylaştık. Cumhurbaşkanımız da kendine ulaşan kimi sıkıntıları kongre konuşmalarında ifade ederken, olup bitenlerden haberdar olduğu mesajı vermişti.

"RİSKİ ÜSTLENEN CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Nihayetinde bu beklentilerin cevap bulacağı kongre süreci, bugün itibarıyla tamamlandı, yeni kadrolar oluşturuldu, AK Parti'yi seçime götürecek MKYK ve MYK şekillendirildi. Karar verildi, değişiklik hükme bağlandı. Velhasıl, bu saatten sonra 'değişim' mevzu kapanmıştır. Riski üstlenen kararı verir, riski üstlenen de Cumhurbaşkanımızdır. Hayırlı, uğurlu olsun."

AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
AK Partili Şamil Tayyar\'dan MKYK tepkisi

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Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Necdet:
    bence parti sil baştan yenilensede halkın çoğunluğunda bitmiştir. 158 8 Yanıtla
  • ha434343:
    Sayın tayyar ben de sizin gibi aynı düşünüyorum inşallah hayırlısı olsun ama bekleyelim görelim 76 13 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Sen o kadar bu işi bilseydin, sağda solda yazmazdın o cumhurbaşkanının yerinde sen olurdun. o kadar boş konuşuyorsun ki, hangi birini anlatayım. Niye, ne oldu ? Sana bir görev çıkmadı mı ? illaki senin dediğin mi olacaktı ? Sen kendine hiç sordun mu, ben niye dışarıda kaldım böyle ? Niye kimse beni tınlamıyor, diye !!! Ya Tayyar öyle dışardan atma tutma çok kolay, sen davaya sadık biri olsaydın, davanın içinde de olsan dışında da olsan sonuna kadar davanın gerektiği gibi sürdürürdün. onun için boş boş konuşma, en azından sus da seni iyi hatırlayalım. 19 60 Yanıtla
  • Sk 06:
    millet için değişen yok birileri yedi birileri daha yesin millet aç aç vergiler ile yapılan paralı troller 31 6 Yanıtla
  • Tihacum66:
    millet için çalışan degil para icin menfaat icin calisan millet vekilleri oldugu sürece davaya degil güce tapanlar oldukca bu ülke er yada geç bölùnur???? 0 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Bu Efkan ala ne işe yarıyor Allah için yav İçişleri bakanı döneminde pasifliğini gördük adam hem sağuk kanlı hemde siyasete ilgi alakası yok 0 0 Yanıtla
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