AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu? - Son Dakika
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Politika

AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

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Teröristbaşı Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar "Süreç, Suriye'de PKK'ya 'devlet hediyesi' üretmemelidir. Bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.

28.02.2025 08:44
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne yaptığı "silah bırakma" çağrısına son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken eski AK Partili vekil Şamil Tayyar'dan da yorum geldi.

"UMUT HAKKI GİBİ DÜZENLEMELER GÜNDEME GELİR Mİ?"

    Öcalan'ın çağrısı için "Süreç, Suriye'de PKK'ya 'devlet hediyesi' üretmemelidir" diyen Tayyar dikkat çeken bir soru da yönelterek "Bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi?" ifadelerini kullandı.

    "ÇAĞRININ MUHATABI TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

    AK Partili Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "Terörist elebaşından gelen mesajın özeti: 'Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kendini feshetsin' Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala'nın ifade ettiği gibi, çağrının muhatabı terör örgütüdür, sonucu görmek gerekir.

    Silah bırakma ve PKK'nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli. Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir. Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir. Hep birlikte Türkiye kazanır. Ancak mesele, sadece Kandil'in tasfiyesiyle sınırlı değil.

    "KANDİL'İN DAĞITILMASI TEK BAŞINA BEKLENTİLERİ KARŞILAMAZ"

    Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil'in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz. Suriye'nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/ YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir. Süreç, Suriye'de PKK'ya 'devlet hediyesi' üretmemelidir.

    Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü söz konusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var. Dileğimiz, Türkiye'ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir."

    AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
    AK Partili Şamil Tayyar\'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

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    Son Dakika Politika AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu? - Son Dakika

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