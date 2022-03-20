AK Partili Şamil Tayyar'dan tartışma çıkaracak paylaşım! İsim vermeden bakanları eleştirdi - Son Dakika

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken AK Parti'de de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medyadaki bir tartışmada AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, parti teşkilatlarını destekleyerek bazı bakanları ise isim vermeden eleştirdi.
Gazeteci Osman Diyadin, sosyal medyada hesabından bir paylaşımda bulunarak "Bir dostum diyor ki, 'Millet AK Parti'ye oy vermek için bahane arıyor ama parti ile hükümet birlikte çalışamıyor!' Haksız mı? Yani diyor ki; Başkan Erdoğan ve bakanları çalışıyor, milletin gönlünü almak için koşuyor. Fakat AK Parti vekili, teşkilatı, bld'si, yönetimi yatıyor!" diye yazdı.
Tayyar ise bu paylaşıma yanıt vererek "Osman kardeş, o dostuna söyle; kimi bakanların kırıp döktüklerini sahada o beğenmediği teşkilatlar topluyor. Üstelik maaş almıyorlar, elektrik/doğalgaz/akaryakıt faturasını ceplerinden ödüyorlar" diye yanıt verdi.
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