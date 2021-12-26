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AK Partili Tüfenkci'den ekonomi değerlendirmesi - Son Dakika

AK Partili Tüfenkci'den ekonomi değerlendirmesi

26.12.2021 11:57
AK Partili Tüfenkci'den ekonomi değerlendirmesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir ziyarette yaptığı açıklamada, "2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, bir ziyarette yaptığı açıklamada, "2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Tüfenkci, ziyarette yaptığı konuşmada, hükümetin icraatlarına değindi. AK Parti iktidarları döneminde reform niteliğinde yatırımlara imza atıldığını belirten Tüfenkci, "AK Parti 20 yılda her alanda devrim niteliğinde İşlere imza attı. Eğitimden kültüre, kültürden sağlığa, sağlıktan ulaşıma ve ekonomiye kadar, her alanda biz Türkiye'yi nasıl dört katı büyüttük ise eğitimde de 4+4'ü getirerek, önemli bir işe imza attık. Yine seçmeli dersleri, kuranı Kerim'i getirdik. 4-6 yaş grubu çocuklarımızın okul öncesi eğitimini yaygınlaştırdık. Okullarımızın fiziki altyapısına baktığımızda 20 yıl önceki ile bugün arasında büyük farklar olduğunu görüyoruz. Amacımız tekli eğitime geçmek. Biz her alanda başarı yakaladık. 2002 öncesi ile sonrasındaki üniversite sayısına bakın. Havaalanı sayımız 26 idi, şimdi 57'ye çıktı. Dört tane de bu sene yaptığımızda bu sayı 61'e çıkacak. Türkiye altyapısını tamamlamış bir ülke konumuna geldi. Bölünmüş yolların artık her şehirde olduğunu görüyoruz. Önceden büyük illerde varken şuan tüm illerimizde bölünmüş yolları hayata geçirdik. Hastanelerimizi beş yıldızlı otel konforuna getirdik. Sağlık konusunda dünyada söz sahibi hale geldik. Daha önce bir ilde stat yokken şu anda bütün statlarımızı yeniledik. Neredeyse bütün semtlerimizde semt sahalarımızı açtık. Gençlik merkezlerimizi, kültür merkezlerimizi her ilimize kazandırdık. Büyük yatırımlara imza attık. Bir AK Parti mensubunun herkesin elini sıkabilecek yüzü var. Çünkü her kesime dokunmuşuz, her kesimin sorunlarına giderme noktasında gayret göstermişiz. Bunu etnik kesim üzerinden de düşünebilirsiniz, mezhep üzerinden de düşünebilirsiniz. Demokrasinin gelişmesi noktasında AK Parti iktidari gerçekten insanlara dokunmuş. Engellilerimizden kadınlarımıza, kadınlarımızdan yaşlılarımıza kadar her alanda AK Parti belediyeleri imkanları sonuna kadar bu millet için kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücrette vergiyi kaldırdık"

Dünya ticaretinin 3.1 oranında daraldığı dönemden geçildiğine dikkat çeken Tüfenkci, asgari ücret konusuna da temas etti. Tüfenkci, "Askeri ücreti 4 bin 250 TL olarak, nete çektik. Bu çok önemli bir durum. Asgari ücrette vergiyi kaldırdık. Bu cumhuriyet tarihindeki hükümetlerin hayaliydi. Biz gerçekleştirmiş olduk. Sadece asgari ücret değil bütün çalışan kesimler için bunu sağlamış olduk. Bunu yazmalarını da önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Biz milletimizi ne enflasyona ezdirdik ne de hayat pahalılığına ezdirdik. Tabi bu fiyatların geriye dönmesi biraz zaman alacak ama çok bir süre değil 2-3 ay gibi bir süre içerisinde fiyatların da geriye gelmiş olduğunu göreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

AK Partili Tüfenkci'den ekonomi değerlendirmesi
AK Partili Tüfenkci'den ekonomi değerlendirmesi
AK Partili Tüfenkci'den ekonomi değerlendirmesi

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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Malatya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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