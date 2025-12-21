AK Partili Varank CHP lideri Özel'e seslendi, Meclis'te tansiyon yükseldi: Benden bu kadar korkmasına gerek yok... - Son Dakika
AK Partili Varank CHP lideri Özel'e seslendi, Meclis'te tansiyon yükseldi: Benden bu kadar korkmasına gerek yok...

AK Partili Varank CHP lideri Özel\'e seslendi, Meclis\'te tansiyon yükseldi: Benden bu kadar korkmasına gerek yok...
21.12.2025 23:03
AK Partili Varank CHP lideri Özel'e seslendi, Meclis'te tansiyon yükseldi: Benden bu kadar korkmasına gerek yok...

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bütçe maratonun son gününde yaptığı konuşma ile Meclis'te tansiyonu yükseltti. Varank'ın konuşması sırasında salonda bulunmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik söylediği;"Benden bu kadar korkmasına gerek yok, gelsin dinlesin" ifadelerine CHP grubu tepki gösterdi. İBB davasında tespit edilen kamu zararının 161 milyar lira olduğunu iddia eden Varank, "Özgür Bey partisindeki bu rüşvet çarkına dur diyebilseydi, bu parayla çiftçilere sözünü verdiği bedava traktörleri dağıtabilirdi. Tam 134 bin traktörü bedava dağıtabilirdi. Tabi Sayın Özgür Özel'in vaatleri binbir gece masallarını aratmıyor" dedi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Varank, TBMM Genel Kurulunda, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde şahsı adına söz aldı.

"HİÇ DURMADAN KOŞMAYA, YORULMAYA, GAYRET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti olarak sanayi, nükleer, uzay, sağlık, enerji, otomotiv, savunma sanayi gibi birçok alanda "ilkleri" gerçekleştirdiklerini, deprem bölgesini ayağa kaldırdıklarını belirten Varank, "Bunun gibi nice başarı, milletimizden aldığımız emanete sahip çıkan iradenin eseridir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizle yan yana, hiç durmadan koşmaya, yorulmaya, gayret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP SIRALARINA SESLENDİ: GENEL BAŞKANINIZI GETİRİN, KORKMASIN BENDEN

CHP sıralarına dönerek "Genel Başkanınızı getirin, korkmasın benden." diyen Varank, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP iktidarında mazot 33 lira olacak" ifadelerini hatırlattı. Varank, "Neyse ki milletimiz Özgür Bey'in sicilini gayet iyi biliyor. CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde yaşayan çiftçiler hala Özgür Özel'in vadettiği bedava traktörleri bekliyor, 'nerede bizim traktörümüz?' diye soruyorlar. Kendisi de halefi gibi hesap yapmayı çok sever. Ama belli ki bu bedava traktörler için bütçeyi bulamamış." diye konuştu.

"MEĞER MEZAR BAŞINDAKİ ANMA PROGRAMI İÇİN RAKININ DERDİNE DÜŞMÜŞ"

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davayı hatırlatan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) tespit edilen kamu zararının 161 milyar lira olduğunu söyledi. Varank, "Özgür Bey partisindeki bu rüşvet çarkına 'dur' diyebilseydi, işte bu parayla, çiftçilere sözünü verdiği bedava traktörleri, 134 bin traktörü bedava dağıtabilirdi. Tabi Sayın Özel'in vaatleri Binbir Gece Masalları'nı aratmıyor. Geçtiğimiz yıl rakıyla ilgili de büyük bir vaatte bulundu. Açık söyleyeyim, o zaman Özgür Bey'in niyetini hiçbirimiz anlamadık. Meğer onun da bir çılgın projesi varmış. Meğer mezar başındaki anma programı için rakının derdine düşmüş. Özgür Özel ve arkadaşlarının verdiği görüntülerden kendileri değil ama emin olun tüm Türkiye utandı. Hadi diriden utanmıyorsunuz, yahu ölüye de mi hiç saygınız yok?" sözlerini sarf etti.

"İŞTE BU CHP'NİN TEKNOLOJİDEKİ REKABETÇİLİK ANLAYIŞININ BİR ÜRÜNÜ"

Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01'in, hibrit motorunu uzayda ateşleyerek yörünge değişikliği gerçekleştirmesini anımsatan Varank, "Hibrit roket motorunun yörüngesel ateşlemesini başarabilen dünyadaki ilk ülke Türkiye oldu. Ülkemiz, geliştirdiği daha maliyet etkin ve daha güvenli bu sistemle uzay yarışında artık rakiplerinden bir adım önde." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCE YAKIT MATERYALİ SONRA BANT GÖSTERDİ

AK Parti'li Varank, ateşlemedeki itki sisteminde kullanılan yakıt materyalini göstererek, "Elimde gördüğünüz bu yakıt, 90 kilo ağırlığındaki faydalı yükü, yer yüzünden kilometrelerce yukarıya, uzayda alçak yörüngede ateşlerseniz bin kilometrenin ötesine çıkarabilir. İşte bizim yüksek teknoloji anlayışımızın bir ürünü." dedi.

CHP'lilerin "uzay işlerinden pek anlamadığını" söyleyen ve kürsüden "bant" gösteren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte bu CHP'nin teknolojideki rekabetçilik anlayışının bir ürünü. Bant deyip geçmeyin, her türlü yolsuzluğun, kirli ilişkinin, gömleğinize dökülen çorba görüntülerinin kaydedilmesinin önüne geçebiliyor. Cumhuriyeti kurduğunu iddia eden partinin bir asır sonra ülkemize hediyesi bu. İşte bizim uzayda rekabet için geliştirdiğimiz ürün, İşte CHP'nin adaletten kaçmak için geliştirdiği ürün. Bu fark ortada. Evet, maalesef trajikomik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir belediye başkanı, sahip olduğu şirketin genel müdürünü ve belediye bürokratlarını yanına alıp müteahhitlerle niye otel odalarında buluşur? Bir değil iki değil, defalarca aynı isimlerle otellerde neden buluşur? Gizli odalar tutuluyor, kameralar bantlanıyor, bavullarla jammerlar taşınıyor. 'Bu nasıl iş' diye sorduğumuzda da 'güvenlik için' diyorlar. Bir şehrin belediye başkanı çıkıyor, müteahhitlerle yaptığı otel köşelerindeki buluşmaları bize 'milli güvenlik kurulu toplantısı' diye yutturmaya çalışıyor. Siz herkesi kör, alemi sersem mi zannediyorsunuz? Kameraları bantlayabilirsiniz ama feraset sahibi milletimizin gözüne asla perde çekemezsiniz."

TANSİYON YÜKSELDİ, BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Varank'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Genel Kurulda "süre tartışması" yaşandı. CHP'li milletvekillerinin, AK Parti'li Varank'a verilen ek süreyi eleştirmesi üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tüm milletvekillerine olduğu gibi Varank'a da ilave 2 dakika süre verdiğini, sonrasında verdiği 2 dakikalık süreyi Varank'ın kullanmadığını söyledi.

Daha sonra Kurtulmuş, hükümet adına konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kürsüye davet etti.

Bu sırada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın söz talep etmesi üzerine Kurtulmuş, bu süreyi Günaydın'ın şahsı adına konuşmasına ekleyeceğini belirtti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak duruma tepki gösterdi.

Yılmaz konuşmasını sürdürürken, CHP milletvekillerinin tepki göstermeye devam etmesi, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşanması üzerine Kurtulmuş, birleşime ara verdi.

Ara sırasında da AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma devam etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, aranın ardından grup başkanvekilleriyle yaptıkları istişare sonucunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından sonra CHP'li Günaydın'ın şahsı adına söz alacağını, talep ettiği ilave süreyi bu kısımda kullanacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Politika

Son Dakika Politika AK Partili Varank CHP lideri Özel'e seslendi, Meclis'te tansiyon yükseldi: Benden bu kadar korkmasına gerek yok... - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Partili Varank CHP lideri Özel'e seslendi, Meclis'te tansiyon yükseldi: Benden bu kadar korkmasına gerek yok... - Son Dakika
