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AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti - Son Dakika

AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti

08.02.2022 16:58

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'dan Cübbeli Ahmet Hocayla ilgili yaptığı hamle gündemde yer aldı. Ayrım, "Ahmet Mahmut Ünlü'nün milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek açıklamalarını şiddetle kınıyorum" sözleriyle Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuya gereken hassasiyeti göstereceğini belirtti.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hocayla ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ayrım, "Milli birliğimizi bozan açıklamalar yapıyor" dediği Ünlü'yü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şikayet etti.

AK Partili vekilden Cübbeli Ahmet hamlesi! 'Milli birliğimizi bozan açıklamalar yapıyor' diyerek Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım

ÜNLÜ'NÜN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ayrım, Ünlü'nün "Siyonist'le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran'la dost olmasının Ehl-i Sünnet'e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir" sözlerine tepki gösterdi.

AK Partili vekilden Cübbeli Ahmet hamlesi! 'Milli birliğimizi bozan açıklamalar yapıyor' diyerek Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA SESLENDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenen AK partili vekil, "Bu talihsiz açıklamalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınızın hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.

AK Partili vekilden Cübbeli Ahmet hamlesi! 'Milli birliğimizi bozan açıklamalar yapıyor' diyerek Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti
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Son Dakika Politika AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti - Son Dakika
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