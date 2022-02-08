AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti - Son Dakika

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Zaman zaman yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hocayla ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ayrım, "Milli birliğimizi bozan açıklamalar yapıyor" dediği Ünlü'yü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şikayet etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım

ÜNLÜ'NÜN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ayrım, Ünlü'nün "Siyonist'le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran'la dost olmasının Ehl-i Sünnet'e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir" sözlerine tepki gösterdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA SESLENDİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenen AK partili vekil, "Bu talihsiz açıklamalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınızın hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.