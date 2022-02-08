AK Partili vekil, Cübbeli Ahmet Hocayı Diyanet İşleri Başkanı'na şikayet etti - Son Dakika

Zaman zaman yaptığı açıklamalar nedeniyle gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hocayla ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'dan dikkat çeken bir adım geldi. Ayrım, "Milli birliğimizi bozan açıklamalar yapıyor" dediği Ünlü'yü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a şikayet etti.
Ayrım, Ünlü'nün "Siyonist'le çarpışmayıp sâdece Müslümanlarla savaşan ve onların vatanlarını işgal eden İran'la dost olmasının Ehl-i Sünnet'e ve devletimize ne büyük hainlik anlamına geldiğini idrak etmiştir" sözlerine tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenen AK partili vekil, "Bu talihsiz açıklamalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığınızın hassasiyeti göstereceğinden şüphemiz yoktur" dedi.
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