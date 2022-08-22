AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Prof. Dr. Ünsal Ban'dan boşanmasına ilişkin haberlerle ilgili erişim engeli kararı çıktı.

60'tan fazla içeriğe yönelik karar, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından, haber yayınlandıktan bir sonra, 19 Ağustos tarihinde verildi.

BAN, TAŞKESENLİOĞLU'NUN 70 MİLYON LİRA PARA İSTEDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Eski Türk Hava Kurumu Rektörü ve 2015 seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan Prof. Ünsal Ban'ın, 2019 yılında evlendiği AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban'ın kendisinden maddi ve manevi tazminat olarak 70 milyon lira para istediğini öne sürerek Twitter'da bazı paylaşımlarda bulunmuştu.

Ünsal Ban, Twitter hesabından 18 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda şunları yazmıştı:

"Sevgili dostlar 2019 yılında evlilik yaptığım Zehra Taşkesenlioğlu tamamen yalan ve iftiralarla dolu bir dilekçe ile benden maddi 50 milyon manevi 20 milyon para istemektedir. Kamuoyuna duyurulur… Bundan sonra ben de açık olmak zorundayım... Her şeyi yazma hakkım doğmuştur. Tamamen yalan ve iftiralarla dolu olan bir boşanma dilekçesi, haysiyetimi, onurumu çiğnemiştir... Şunun bilinmesini isterim ki bundan sonra açıklayacağım bilgiler, dokümanlarla uğrayacağım ölüm tehdidi, zararlardan tamamen Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur."