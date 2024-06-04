AK Parti Milletvekili Ataman: Hepimiz kayyumdan rahatsızız

Politika

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Hakkari'deki kayyum atamasına ilişkin "Hepimiz kayyumdan rahatsızız." açıklaması yaptı.

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyum atandı. Kayyum kararı muhalefetin yanı sıra AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman'dan da tepki geldi.

"HEPİMİZ KAYYUMDAN RAHATSIZIZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda Hakkari'ye kayyum atanması gündeme geldi. Kayyum tartışmasına ilişkin görüşlerini açıklayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, kendisinden önce konuşan kayyum üzerinden hükümeti eleştiren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya'ya dönerek, "Hemşehrim ve Diyarbakır vekili olan Adalet Hanım'a söylemek isterim ki emin ol, hepimiz kayyumdan rahatsızız." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'NİN ADAY TERCİHLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Ataman, kayyumu desteklemediklerini söyleyerek DEM Parti'nin aday tercihlerine de eleştiri yöneltti. Ataman, "Bu işe uygun, geçmişte davası olmayan, ceza yemeyen hiç kimse yok mu Kürtlerde aday gösterilsin? Çünkü bugün bir dava yürütülüyor. Bazı eksiklikler olabilir ama sonuçta bu ülke hukuk ülkesidir, bir hukuk devletidir. Dolayısıyla hemen bu yürürlüğe giriyor." dedi.

"'ADAY TERCİHLERİ BİLİNÇLİ Mİ YAPILIYOR?' DİYE SORMA İHTİYACI DUYUYORUM"

AK Partili Ataman, "DEM Parti'nin bunu yapmaması lazım. Özür dileyerek söylüyorum, bunu yanlış anlamayın, kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama 'Bbu bilinçli mi yapılıyor?' diye de sorma ihtiyacını duyuyorum." ifadelerini kullandı.