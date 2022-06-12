AK Partili vekilden muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sıra dışı iddia: Tanınmayan biri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını resmen ilan etmesinin ardından kulisler de hareketlendi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da adaylığını ya da adayını açıklamaya çağırdı. Erdoğan'ın karşısına muhalefet cephesinden kimin çıkacağı merak ediliyor.

SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLMADAN ADAY AÇIKLAMAYACAKLAR

Kılıçdaroğlu bu sözlere henüz karşılık vermedi ama parti yöneticilerinden "Sandığı getir adayı açıklayalım" yönünde değerlendirmeler geldi. Muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı masa, şimdilik seçim takvimi belli olmadan aday açıklamayı planlamıyor. Bu tutum "Muhalefetin adayı kim olacak?" sorusunun daha uzun süre siyaset kulislerinde sorulmaya devam edeceğini gösteriyor.

LİSTENİN İLK SIRALARINDA 4 İSİM VAR

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, muhalefet kadar adayı merak eden iktidar cephesinden ise farklı tahminler geliyor. Bir kesim Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını düşünürken İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şans verenler de var.

AK PARTİLİ VEKİLDEN BOMBA TAHMİN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hâlâ denklemden çıkmadığını düşünenlerin yanı sıra bir beşinci görüş ise muhalefetin bu 4 isim dışında aday çıkaracağı yönünde. AK Partili bir yönetici, adayın daha önce adı duyulmayan biri olabileceğini belirterek, "Bence No-name bir isim belirleyecekler" iddiasında bulundu.