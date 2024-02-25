AK Partili vekile, "İlk Evim Arsa Projesi" kapsamında arsa çıkması sonrası TOKİ\'den açıklama

Politika

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) "İlk Evim Arsa Projesi" kampanyası kapsamında AK Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi'ye, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Bezirhane - Cimşit Mahallesi'nden arsa çıkması gündem oldu. Çelebi, başvuru şartlarına göre aylık gelirinin 16 bin TL'nin altında olması gereken kampanyaya milletvekili olmadan önceden başvurduğunu söyleyip hakkından feragat ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin TOKİ'den yapılan açıklamada ise "Hak sahibi Kurtcan Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TOKİ'nin "İlk Evim Arsa Projesi"nde, aylık geliri 16 bin TL'nin altında olan vatandaşların yararlandığı kampanyada arsa çıkan AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi'nin, hakkından feragat ettiğini duyurması sonrası bir açıklama da TOKİ'den geldi. TOKİ, "İlk Evim Arsa Projesi"nde başvuruların 10 Ekim 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alındığını hatırlattı.

TOKİ'DEN KURTCAN ÇELEBİ AÇIKLAMASI

Söz konusu durum hakkında TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "TOKİ web sitesi üzerinden açıklanan başvuru şartlarına göre tapu sahipliği bulunmayan, ikamet durumları uygun olan, belirli bir gelir düzeyinin altında olan ve daha önce TOKİ projelerinden faydalanmayan vatandaşların müracaatları alınarak belirlenen şartlara uygunlukları ön incelemeden geçirilerek kura sürecine tabi tutulmuştur. Bu kuralar sonucu hak sahiplikleri belirlenmiştir." denildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi

"HAK SAHİPLİĞİ İPTAL EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında Kurtcan Çelebi'nin durumundan bahsedilerek, "İlerleyen süreçte noter huzurunda yer belirleme kuraları çekilecek olup, hak sahipleri için banka sözleşmesi esnasında mülkiyet ve gelir durumları kontrol edilerek şartları uygun olanlar ile sözleşme imzalanmaktadır. Habere konu hak sahibi Kurtcan Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir. İdaremizce yapılan bütün çalışmalarda şartlara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilmektedir. Şartları sağlamayanların hak sahiplikleri sözleşme imzalamış olsalar bile sona erdirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.