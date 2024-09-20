AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde - Son Dakika
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Politika

AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde vatandaşların depremzedeler için gönderdiği yardımları "fabrikasına götürdüğü" bildirildi. Vekil Özkeçeci bu yöndeki haberleri yalanladı.

20.09.2024 16:43
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde vatandaşların depremzedeler için gönderdiği yardımları "fabrikasına götürdüğü" bildirildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci deprem yardımlarını kendi ofisine götürmesiyle gündemde. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep büyük bir yıkım yaşadı. Ülkenin dört bir yanında yardım seferberliği başladı.

Vatandaşlar, topladıkları yardımları deprem bölgesine gönderdi fakat Gaziantep'e gönderilen jeneratör, elektrikli ısıtıcı ve cep telefonu şarjı gibi birçok yardım malzemesinin, o dönemde AK Parti Gaziantep İl Başkanı olan Mehmet Eyup Özkeçeci'nin "Ünal Sentetik Dokuma" isimli fabrikasına götürüldüğü gün yüzüne çıktı.

HABERLER.COM KONUYU ARAŞTIRDI

BirGün gazetesinin haberine göre, depremin ardından İl Başkanlığı görevinden ayrılan ve Gaziantep Milletvekili olarak Meclis'e giren AK Partili Özkeçeci, konuya ilişkin "Evet, yardımları fabrikamıza götürdük. Sivil vatandaşların yardımları hepsi. O dönemde herkes yardımları depolamak için hanesini açtı. Bizim fuar merkezimiz yardımla doldu sonra biz de hanemizi (fabrikamızı) açtık. Artık bir tane yardım yok hepsini ihtiyaç sahiplerine gönderdik" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Eyup Özkeçeci'nin TBMM'deki ofisinden haberler.com'a özel yapılan açıklamada ise kendisinin bu konuda konuşmak istemediği, iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ TEPKİ GÖSTERDİ!

Şahinbey Belediye Meclisi'nin eski Meclis Üyesi CHP'li Uğur Kalkan ise, yaptığı açıklamada, "6 Şubat depreminde Gaziantep'in özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleri büyük bir yıkım yaşadı. Oradaki bütün vatandaşlarımız ekmeğinden, suyuna, sobasından, diğer elektronik aletlerine ulaşımda zorluklar yaşadı. Vatandaşlar bu kadar zorluk ve sıkıntı yaşarken, Gaziantep'te bazı yerlerde depolar bulunurken yardım malzemelerinin döneminin AK Parti Gaziantep İl Başkanı'nın fabrikasında stoklanmasını doğru bulmuyorum. Nasıl ki il başkanıyken, milletvekiliyken ihale alması etik değilse; deprem yardımı malzemelerinin de fabrikasında stoklanması etik değildir." ifadelerini kullanarak konuyla ilgili yetkililerin elinde kayıt olup olmadığını ve bu malzemelerin dağıtılıp dağıtılmadığını sordu.

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Son Dakika Politika AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erol MARASLI:
    Ülkemizde ortalama insan yaşı 75,80 arası bu kimse tanımıyorum ancak ortalama 55,60 yasındadır .normal ölüm olurs ortalama 15 yıl gibi yaşayacağı daha sonra öleceğini düşünürsek ve bu iddialar doğruysa ALLAH'a nasıl hesap verecek. 2 0 Yanıtla
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