AK Partili Yılmazdan Kerem Kınıka istifa çağrısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Haber Global canlı yayınına konuk olarak Buket Aydın'ın sorularına yanıt verdi.

KEREM KINIK'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Sunucu Aydın'ın " Kızılay'ın afet olduktan sonra başka bir kuruma çadır ve konserve satması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Yılmaz, Kahramanmaraş depremleri sırasında AHBAP Derneği'ne çadır satan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağırdı.

"GEREĞİNİN YAPILMASI GEREKTİĞİNE BEN DE İNANIYORUM"

Kızılay'ın meydana gelen depremlerin hemen ardından çadır ve konserve yiyecek satılmasını tasvip etmediğini belirten Yılmaz, "Normal bir zamanda bu tür ticari işler yapılabilir ama böyle büyük bir afet olmuşken bu tür ticari ilişkilerin oluşması hiçbir şekilde doğru değil. Halkımız da zaten bunu tasvip etmediğini ortaya koydu. Bu çerçevede de gereğinin yapılması gerektiğine ben de inanıyorum.

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz.

"KENDİSİ İSTİFA ETMİYORSA DERNEK GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

Bir yönetici bu kadar büyük bir tepki görüyorsa gereğini yapmalı diye inanıyorum. Ancak Kızılay bir dernek statüsünde. Normal bir kamu statüsünde değil. Bir genel kurulu, bir mekanizması var. Bu mekanizmalar işleyecekler ve zaman içerisinde gereği de yapılacak diye inanıyorum. Kendisi istifa etmiyorsa dernek gereğini yapacaktır. Bu kadar büyük tepki karşısında bir değişimin de olması gerektiğine ben de inanıyorum" ifadelerini kullanması dikkat çekti.