AK Partili Zeybekci: Asgari ücret yeterli değildir, daha çok olmalı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın" dedi.

AK PARTİLİ ZEYBEKCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN "ASGARİ ÜCRET" MESAJI

AK Parti'nin Kırşehir 8'inci Olağan Kongresi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci asgari ücret ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

"YETERLİ DEĞİL, DAHA FAZLA OLMALI"

Zeybekci, şunları söyledi: "Refah nasıl artar biliyor musunuz? Üretimi ve malı artırarak artar. Çünkü üretimi, insanların satın alacağı ürünleri artırmadan ve üretim seferberliği yapmadan parayı artırırsanız sadece fiyatları artırırsınız. Bu da maalesef aciz siyasetin hastalığıdır. Şimdi yapılan hareketler sonuna kadar doğrudur. Yeterli midir? Yeterli değildir. Asgari ücret 2003'te 100 dolar iken bugün 660 dolara çıkmış. Yeterli mi? Yeterli değildir, el hak. Daha fazla olmalı. Daha çok olmalı, 1000 dolar, 1200 dolar olmalı. Ülke gelişsin, ülke kalkınsın. Onun için AK Partililer olarak başınızı hiç öne eğmeyin."

"TAŞ ÜSTÜNDEKİ TAŞLARIN HEMEN HEMEN TAMAMINI BİZ YAPTIK"

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ülkeye önemli hizmetler yaptığını belirten Zeybekci, şöyle konuştu: "Şu otoyollara, hastanelere, okullara bir bakın Allah için. Kim yaptı bunları, AK Parti yaptı, Cumhur İttifakı yaptı. Onun için her zaman, Türkiye'nin 81 şehrinde her köyü, ilçesi, sokağında, her sanayi sitesinde, mahallesinde başı dik, anlı açık bir tek siyasi parti vardır, o da AK Parti'dir ve AK Partililerdir, Cumhur İttifakı'dır, MHP'liler, BBP'lilerdir. Biz yaptık arkadaşlar, bu memlekette bugün görmüş olduğunuz taş üstündeki taşların hemen hemen tamamını biz yaptık."