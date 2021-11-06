Üye Girişi
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor

06.11.2021 12:26
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkisi giderek güçleniyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi arasındaki kardeşlik ilişkisi giderek güçleniyor. Her alanda tecrübelerini paylaşan iki belediyenin başkanları Mustafa Gültak ile Mehmet Tahmazoğlu, Mersin'de bir kez daha buluştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri, iki belediye arasındaki kardeş belediyecilik protokolüne katkı sunmak ve işbirliklerine dair fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibini ziyaret etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu ve ekibi ile Karaduvar Mahallesinde bir araya geldi. İletişim ve koordinasyonun zenginleşmesi adına gerçekleşen ziyarete, iki belediyenin başkan yardımcıları ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri de katıldı.

"Aramızda ciddi bir hukuk oluşturduk"

Başkan Gültak, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Tahmazoğlu ve meclis üyelerini Akdeniz'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Vatandaşlara daha güzel hizmetler üretmek adına iki belediyenin de bu kapsamlı görüşmelerini çok değerli bulduğunu belirten Gültak, "Kardeş belediye olduğumuz günden bu güne kadar pek çok kez birbirimizi ziyaret ettik. Gaziantep ile Mersin arasında gerçekten çok ciddi bir hukuk oluşturduk" dedi.

"Saatte 160 ton asfalt döken plent hibe edildi"

Şahinbey Belediyesinin Akdeniz Belediyesine saatte 160 ton asfalt döken plent tesislerini hibe ettiğini anımsatan Gültak, Tahmazoğlu ve Şahinbey halkına teşekkür ederek, "Böylelikle Akdeniz'in ilk kez bir asfalt plenti oldu. Kendisi gerçekten Türkiye'de önemli işlere imza atan başarılı bir belediye başkanıdır. Biz de Şahinbey'e gittiğimizde hem kendisinden hem başkan yardımcıları ve bürokratlarım onun ekiplerinden güzel şeyler öğrendik; tecrübelerinden faydalandık. Bunların bir kısmını da gelir gelmez uygulamaya başladık" diye konuştu.

"Ekiplerimiz arasında tecrübe paylaşımı yapıyoruz"

Başkan Tahmazoğlu da "Genel merkezimiz tarafından Şahinbey ve Akdeniz belediyelerimiz kardeş belediye olarak ilan edildi. O günden beri birbirimizi ziyaret ederek ekiplerimiz arasında da tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Halkımıza çok daha güzel hizmetler sunabilmek adına işbirliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İşbirliğimiz her zaman devam edecektir"

İki belediyenin yapmış olduğu hizmetler hakkında deneyimlerini paylaştıklarını dile getiren Tahmazoğlu, "Birbirimizi hep destekliyoruz. Mustafa Başkanımı çok yakın tanıyor ve takip ediyorum. Akdeniz'e gerçekten çok güzel işler yapıyor. Çalışmalarını takdirle karşılıyor ve hem kendisini hem de ekibini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu işbirliğimiz, gayretimiz ve ileriye dönük çalışmalarımız da her zaman devam edecektir" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından Gültak, Tahmazoğlu ve iki belediyenin Cumhur İttifakı meclis üyeleri, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret ederek karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Türkiye, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor - Son Dakika


Son Dakika

Hiç masum değil! Uzman isim 13:14 Hiç masum değil! Uzman isim "D vitamini eksikliği varsa dikkat, kanser yapıyor" dedi Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı 12:49 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç 12:47 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi 12:23 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle görüntülendi Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor 12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz 12:08 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi 12:07 İçmek için uçakla başka şehirlerden geliyorlar! 'Maraş kelle paçası' coğrafi işaretle tescillendi Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı 11:03 Bu doğum insanlık tarihine geçti! Kuyruklu bebek, doktorlara şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
13:16 Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok
12:48 Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne sebep olan uçağından enkazından ilk görüntüler yayınlandı
12:47 WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek
12:46 Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç
12:43 Son dakika magazin haberleri! Gündemde yer alan magazin olayları
12:17 Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor
12:16 Afrika ülkesinde facia! Yakıt tankeri kazada patladı, en az 91 kişi hayatını kaybetti
12:13 Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
12:08 Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok
12:07 Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz
Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok Türk Eczacıları Birliği'nden korkutan açıklama: 645 ilaç piyasada yok         
13:16
Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor Şehir hayatından sıkılıp, Kazdağları'na yerleşti! Şimdi birçok kişinin hayal ettiği hayatı yaşıyor         
12:50
WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek WhatsApp'tan büyük yenilik! Telefon kapalıyken bile çalışmaya devam edecek         
12:48
Yerli S-400'ün görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi Yerli S-400'ün görüntüleri ilk kez paylaşıldı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi         
12:25
Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor Defne yaprağı vatandaşlara ekmek kapısı oldu! Kilosu 1.500 TL'ye satılıyor         
12:20
Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Karısını başka bir adamla bahçede yakalayan koca, kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı         
12:14
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var Son Dakika! ABD'de bir konserde çıkan izdihamda 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var         
10:37
Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu Lütfü Türkkan'ın özür videosunda dikkat çeken ayrıntı! Herkesten özür diledi ama en önemlisini unuttu         
10:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı Demet Şener aşka geldi! İlk kez yeni sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı         
09:25
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça, uçak kazasında yaşamını yitirdi         
09:16
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 13:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement