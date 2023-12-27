Akşener, DEM Parti\'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Hükümete yönelik sert eleştiriler yönelten Akşener'in terör örgütü ile arasına mesafe koymadığı için eleştirilen DEM Parti'ye yönelik de "Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur" dedi.

Akşener konuşmasında "PKK terörünü aklamaya çalışanlarla mücadele ediyoruz. Haine hain diyemeyenlerle, oy kazanma uğruna sesini çıkarmayan koltuk fırsatçısı insanlarla mücadele ediyoruz. Adı sürekli değişen ama terörist başına sevdası hiç değişmeyen bir siyasi partinin bizim gözümüzde meşruiyeti yoktur" ifadelerine yer verdi.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

Terörle mücadelede bile hasametin arkasına sığınan bir güçle mücadele ediyoruz. 'Terörü bitirdik' diye millete yalan söyleyen bir büyük basiretsizlikle mücadele ediyoruz. Sadece iktidarla değil haine hain diyemeyen riyakarlarla da, koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz. Adı sürekli değişen, terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen sözde siyasi partinin siyasi meşruiyeti yoktur.

"BU CANİ BEŞİKTE UYUYAN BEBEKLERİ KATLETTİ"

Terörü aklamaya kalkanların gazi meclisimizde yeri yoktur. Öcalan Kürtlerin bir değeridir diye yapılan açıklamaların da bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yoktur. Kürtler, elinde on binlerin kanı olan bir teröristle bile anılamayacak değerlidir. Kürtler bu ülkenin has ve şerefli evlatlarıdır. Belli ki unutulmuş. Kürtlerin bir değeri diye anılmak istenen bu cani, binlerce masumun canına kıydı. Bu mudur Kürtlerin değeri? Bu cani beşikte uyuyan bebekleri katletti.

Buradaki asıl sorun ne Türkiye ile ne Türk milleti ne de Kürtlerle hiçbir bağlantısı bu uzaktan kumandalı değil, bunlara bu cüreti verenler. Mektubu okutanlardır. Oy uğruna şekilden şekle giren partilerdir.

İKTİDARA KAYYUM MESAJI

Buradan iktidara seslenmek istiyorum; önümüzde yerel seçimler var. Madem terörle mücadele etmek istiyrosunuz, terörle iltisaklı kişilere engel olun. Samimiyseniz kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlıkları bırakın. Milletimizi Karagöz-Hacivat oyunuyla oyalamayın. Bir kişinin aday olması içinden güvenlik soruşturması var. Önümüzdeki seçimler bir milat olsun. YSK milletimizin önüne terörle iltisaklı kişileri çıkarmasın. Rahatsızlığınızda ciddiyseniz kürsüde şikayet etmek yerine gereğini yapın. Biz varız hodri meydan.

"SEÇİM İÇİN YALAKALIK YAPANLARIN DEVRİ BİTMİŞTİR"

Bir yanda DEM'lilere sevimli görünmek için çabalayanlar, HÜDAPAR'a susanlar var. Herkes sussa da biz İYİ Parti olarak asla susmayacağız. Bu ikiyüzlü tiyatroya asla sessiz kalmayacağız. Devletimizin bütünlüğüne Türklüğümüze dil uzattırmayacağız. Türk milleti için vasata mahkumiyet bitmiştir. Seçim için yalakalık yapanların devri bitmiştir. Haine hainliğini, çakalın çakallığını teslim etme vaktidir.

HÜDAPAR TEPKİSİ: BİZİM DIŞIMIZDA KİMSEDEN TIK YOK

Meclis kürsüsünde bir yandan terör propagandası diğer yandan özerklik konuşması yapılıyor. Bu hadsizliğe ses çıkaran ter parti İYİ Parti. Bizim dışımızda kimseden tık yok. 'Cumhuriyeti biz kurduk' diyenler susuyor. HÜDAPAR'ın Anayasamıza dil uzatmasına sessiz kalanlar var.

(Yerel seçimler) Hem iktidarın hem muhalefetin kulağını biz çekeceğiz."