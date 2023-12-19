Akşener\'den İmamoğlu ve Yavaş\'a sert sözler: İkisi de korkak

Son dönemlerde istifaların peş peşe yaşandığı İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Bugünkü Uşak programında konuşan Akşener, Ankara ve İstanbul dahil her yerde seçime tek başlarına gireceklerini ifade eden Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da sert sözlerle yüklendi.

"İLAN EDİYORUM, SEÇİME HER YERDE TEK BAŞIMIZA GİRECEĞİZ"

"Buradan ilan ediyorum. Tek başımıza giriyoruz, her yerde tek başımıza giriyoruz" diyen Akşener, "Ankara'da da İstanbul'da da her yerde tek giriyoruz. Bu işin sonunda başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık da benimdir. Sorumluluğu yerine getiririm. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız, çalışacaksınız. Hadi bakalım parmak sallayanlar göreceğiz. İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak söylüyorum. Parmak uzatanlar, o parmakları teker teker kırarım. Dün yapılan bir televizyon programında gördüm ki dostumuz Türk milletidir" dedi.

"İKİSİ DE KORKTU KABUL ETMEDİ"

Genel seçimlerde Millet İttifakı'nda yaşanan sürece değinen Akşener, isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da hedef aldı. Akşener, "Kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye bunları o masaya götürdüm. O masadan kovuldum. İkisi de korktu kabul etmedi. Benim değil milletin istediğini kabul etmediler. Şimdi, dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmadık. Kongre yaptılar üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın" ifadelerine yer verdi.