Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer - Son Dakika
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Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer

20.05.2022 21:20
Akşener: İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da siyasi yasak getirilebileceği yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Akşener, "İmamoğlu'na siyasi yasak getirilirse Erdoğan'ın oyu sıfıra düşer" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV ekranlarında yayınlanan Liderler Özel programında Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKŞENER'DEN "İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK" İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay tarafından 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası onanan ve siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ardından sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olduğu yönündeki iddialarla ilgili konuşan Akşener dikkat çeken ifadeler kullandı.

AKŞENER: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖYLE BİR HATAYA DÜŞEBİLİR

İmamoğlu'na bir siyaset yasağı getirilmesini beklemediğini belirten İYİ Parti lideri Akşener, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir hataya düşebilir. Ama böyle bir adım atılırsa Erdoğan'ın oyu sıfırın altına düşer" dedi.

"VERİLEN CEZA KAFTANCIOĞLU'NUN SİYASETÇİLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Toktaş'ın "Kaftancıoğlu'na verilen cezayı zamanlama olarak manidar buluyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Akşener, "Ben sadece sayın Kaftancıoğlu meselesi olarak görmüyorum. Elbette fikrimizi, tavrımızı koyduk, onun üzerinden yürümüyorum ama asıl mesele şu. Sayın Kaftancıoğlu'nu bitirdi mi bu ceza? Hayır. Türkiye'de x miktar insan saygı duyuyorsa y miktara gitti, siyasetçiliği pekişti. Atılan her tokat onlara zarar veriyor. Ama asıl mesele şu. Kamu vicdanında Canan Hanım'ın meselesinden ziyade Sayın Erdoğan'ın yargıya buyurması, yargıya talimat vermesi kamu vicdanını rahatsız etmekte" ifadesini kullandı.

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