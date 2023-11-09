Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilen İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan hodri meydan

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında parti içinden hançerlediğini ima ederek "En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım" ifadelerini kullandı. Akşener'in sözlerinin hedefi olduğu iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe vererek "Gerçekler ve suçlular ortaya çıkarılsın" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin dünkü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP kurultayında sarf ettiği "Sırtımdan hançerlendim" sözlerine tepki gösterirken bir yandan da kendi partisinde yaşananlara ilişkin bilgiler verdi.
Akşener konuşmasında Akşener'in dikkat çeken sözleri şu şekilde: "En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım. Toprak bizde, iklim bizde, su bizde ama parayı başkaları kazanıyor. Bu eğri düzeni mutlaka değiştireceğiz. İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim.
İyiler Hareketi her türlü pisliğin, güç kullanımının, garibanı ezen anlayışın ve abidik gubidik yapıp cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur. Garibanın hakkına giren, bir taraftan insanların emeği karşılığı aç gezdiği Türkiye'de saray rejiminin getirdiği yolsuzlukların, israfların, cebellezilerin en miniği dahi olsa gereğini yapmayan namerttir.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Parmaklarını tek tek kıracağım" sözleriyle hedef aldığı 2 kişiden birinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır olduğu iddia edildi.
Akşener'e adeta "hodri meydan" diyen Dikbayır bugün gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği iddiaların ardından harekete geçti. Dikbayır,"Akşener'in banka hesaplarını incelettiği" ve "belediyelerle ticari ilişkileri olduğu" iddialarının araştırılması için partisinin disiplin kurulu ve TBMM grubuna dilekçe vererek "Gerçekler ve suçlular ortaya çıkarılsın" dedi.
Son Dakika › Politika › Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilen İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan hodri meydan - Son Dakika