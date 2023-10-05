Akşener\'in Gezi parkı olaylarıyla ilgili "milli şuur" yorumu Mustafa Destici\'yi küplere bindirdi

Partisinin grup toplantısında Yargıtay'ın Gezi Parkı Davası kararıyla ilgili olarak konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener "Türk gençlerinin, milli şuuru ayağa kaldırdığı, Gezi ruhunu karşılarında görmek, AK Parti için bir travmadır" dedi. Akşener'in sözlerine tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Kendini ve temsil ettiği siyasi partiyi 'Türk milliyetçisi' olarak addeden birisinin, lokomotifliğini HDP ,TİP ve marjinal sol grupların yaptığı bir kalkışma girişimini bu şekilde tanımlaması abeste iştigaldir" dedi.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN GEZİ MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Gezi Parkı süreciyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"GEZİ RUHUNU KARŞILARINDA GÖRMEK AK PARTİ İÇİN TRAVMADIR"

Akşener, "27 Mayıs 2013 tarihi, Ak Parti için bir travmadır. Diliyle, diniyle, hayat tercihleriyle, siyasi görüşleriyle, bölüp, paramparça ettikleri bir milletin, ağaçlarına sahip çıkmak için, Gezi Parkı'nda birleştiğini görmek, onlar için bir travmadır. Hayallerini, heveslerini, umutlarını tükettikleri, Türk gençlerinin, milli şuuru ayağa kaldırdığı, Gezi ruhunu karşılarında görmek, onlar için bir travmadır. Ülkücüsünden solcusuna, muhafazakarından sekülerine, kadınından erkeğine, gençlerimizin, o dönem, yaklaşık 10'uncu yılında olan, bir müstemleke rejimine karşı sergilediği bu asil duruşu; her ne kadar, türlü müdahalelerle, rayından çıkartmış olsalar da türlü provokasyonlarla, kirletmiş olsalar da, türlü ayak oyunlarıyla, karalamış olsalar da bir türlü hazmedemediler, hazmedemeyecekler." diye konuştu.

DESTİCİ'DEN AKŞENER'İN GEZİ ÇIKIŞINA SERT TEPKİ

Akşener'in Gezi Parkı olaylarıyla ilgili sözlerine Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den tepki gecikmedi. Sosyal medya platformu X üzerinden Akşener'in sözlerine tepki gösteren Destici, "Sayın Akşener'in bugünkü parti grup toplantısında, Gezi Parkı olaylarının 'milli şuuru ayağa kaldırdığını' ifade etmesi açıkçası bizi şaşırtmamıştır. Çünkü kendisi geçmişte de Gezi olaylarını bir 'duruş ve direniş' olarak değerlendirdi. Kendini ve temsil ettiği siyasi partiyi 'Türk milliyetçisi' olarak addeden birisinin, lokomotifliğini HDP ,TİP ve marjinal sol grupların yaptığı bir kalkışma girişimini bu şekilde tanımlaması abeste iştigaldir.

"BÖYLE BİR PARTİ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN ADRESİ OLAMAZ"

Müslüman bir Türk milliyetçisi, HDP ve marjinal sol grupların sözcülüğünü yaptığı, perde arkasında PKK, FETÖ ve yabancı istihbarat kuruluşlarının olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir organizasyonla aynı düzlemde asla buluşamaz. Gezi Kalkışması ideali olan bir parti de Müslüman Türk Milliyetçilerinin adresi olamaz vesselam" ifadelerini kullandı.