Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor - Son Dakika
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Politika

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor

Akşener, Kılıçdaroğlu\'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor

İYİ Parti'nin eski genel başkanı Akşener, Beştepe'ye gitmesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini 'ihanet' olarak niteleyen eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'na dava açacağını söyledi.

13.08.2024 09:36
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14 Mayıs seçimleri öncesinde Altılı Masa'nın iki önde gelen lideri olan, seçim yenilgisi sonrasında ise aralarındaki gerilim su yüzüne çıkan eski İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener ile eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, davalık oluyor. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini 'ihanet' diye nitelemesi sonrası Akşener, Kılıçdaroğlu'na dava açmayı planlıyor.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Akşener'in Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesiyle ilgili "6 lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak (ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir), Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener'i daha sonraki süreçte Saray'da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 'İhanet' sözünü yargıya taşıyor

AKŞENER: MAHKEMEYE VERECEĞİM

Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Akşener ise bu sözlerinden dolayı Kılıçdaroğlu hakkında dava açacağını ifade etti. Akşener, yaptığı açıklamada "Bak bugün itibarıyla şimdi çalışmaya başladık. Avukatımla birlikte hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Ümit Özdağ'ı mahkemeye vereceğim. Çünkü 'ihanet' ve 'ahlaksızlık' çok ağır iki söz. Çok ağır söz ve benim bunları kaldırmam mümkün değil. Bundan sonra madem böyle işte böyle. Dilekçe çalışıyorum şu anda daha vermedim ama mahkemeye vereceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener, Kılıçdaroğlu'nun 'İhanet' sözünü yargıya taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Beşiktaş 1903: Yalanmi aynen ihanet. La ihanet lafına da dava açmak. Hıı reisi arkasına aldı mahkeme benden yana düşüncesi 28 11 Yanıtla
  • Öner Çelik: Siyasetin tozlu raflarına senin de girmen lazım Akşener... 30 3 Yanıtla
  • Çelikk: İkinizde hiç bir şey yapamadınız 20 6 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas: Kimseye oy vermeyin o kadar rahat ve huzurlu oluyorsunuz ki... 19 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: ay yazık olmuş muhteşem 6 li ne hallere düştü 11 4 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük: ihaneti gördük evet terör suçluları na verilen slm da gördük ülkenin cumhurbaşkanı nı ziyaret etmek ne zaman ihanet oldu? 2 7 Yanıtla
  • Nejat Genc: Uygundur 1 6 Yanıtla

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SON DAKİKA: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" sözünü yargıya taşıyor - Son Dakika
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