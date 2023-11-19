Akşener: Oteli olan polis müdürleri var, o otellerde öksüz kızları çalıştırıyorlar

İYİ Parti son dönemde art arda kritik isimlerin istifalarıyla çalkalanırken, Genel Başkan Meral Akşener partisine yönelik psikolojik bir harp uygulandığını savundu. Akşener, "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde fuhuşun ötesi öksüz kızlar çalıştırılıyor. Bunlara karşı olduğumuz için İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar" diye konuştu.

AKŞENER'DEN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin neden hedef olduğuna ilişkin yaptığı konuşmasında satır aralarında kalan bomba bir iddia sosyal medyada ses getirdi. Akşener, "Eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum" deyip o şok iddiayı gündeme getirdi.

"ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK TAKİP EDİYORUM"

Akşener şu ifadeleri kullandı; "Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor.

"KARŞILARINDA RAHMETLİ TEOMAN KOMAN'IN TALEBESİ VAR"

Bunlara karşı olduğumuz için, bunlara göz yummadığımız için İYİ Parti'ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman'ın talebesi var. El mi yaman? bey mi yaman? Hep beraber göreceğiz."