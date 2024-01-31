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Akşener, Özel'e meydan okudu: Peşini bırakmayacağım, buna cevap vermek zorundasınız - Son Dakika
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Politika

Akşener, Özel'e meydan okudu: Peşini bırakmayacağım, buna cevap vermek zorundasınız

Parti grubunda konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. İYİ Parti'nin CHP'li belediyelerden destek aldığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Akşener, "Peşini bırakmayacağım, buna cevap vermek zorundasınız" dedi.

31.01.2024 10:58  Güncelleme: 11:17
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan Meral Akşener, "Peşini bırakmayacağım, buna cevap vermek zorundasınız" dedi. Akşener, Özel'i hafta sonu Eskişehir'de yaptığı konuşma üzerinden eleştirdi.

"AĞIR BİR İFTİRADA BULUNDU"

Özgür Özel'in Eskişehir'deki konuşmasını işaret eden Meral Akşener, "Özgür Özel Eskişehir'de ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen, AK Parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olabildiğini ifade eden bir konuşma yaptı ağır bir iftirada bulundu." ifadelerini kullandı.

AKŞENER ÖZEL'E SESLENDİ

Kürsüden Özgür Özel'e seslenen Akşener, "Bunun cevabını vermek zorundasınız" dedi. Özel, "Siz bilmeyebilirsiniz, 2017'de biz 'hayır' oyu kullanmak üzere kampanya yaptı. Kılıçdaroğlu'na gidin sorun. Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP, 1 liralık yardım yapmış mı?" diye sordu.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu CHP ve emrinde olan belediyeler eliyle bize 1 kuruş para yardımı yapmış mı? Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Biz sürünürken başımız dimdik gezdik. Bunun cevabını vereceksiniz. Bunu benim kaldırmam mümkün değil."

Akşener, Özel'in 'saray işbirliği' sözlerine "AK Parti'yle ittifakları dolaylı olarak yapa yapa sizler yapıyorsunuz. Biz değil." diyerek cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de partisinin aday toplantısında İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen daha sonra da büyükşehir belediye başkan adayı olan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu eleştirmişti. Özel, "Makam mevki için Eskişehir'i satan birisine Eskişehir en iyi cevabı 31 Mart'ta verecek. CHP lideri oyunu çalıp gidenlere, Eskişehir'in geleceği emanet edilmez." diye konuşmuştu.

Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişte AK Partili olabilirsiniz, MHP'li olabilirsiniz, yarında o partilere oy verecek olabilirsiniz ama ahlak için vicdan için bu güzel Eskişehir'i kandıran saray işbirliği yapan bu akıla bir cevap vermek için, 31 Mart'ta Türkiye rekoru bekliyorum sizlerden"

Akşener, Özel\'e meydan okudu: Peşini bırakmayacağım, buna cevap vermek zorundasınız

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

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