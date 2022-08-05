Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz (2) - Son Dakika
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Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz (2)

05.08.2022 18:54
Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz (2)

'BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Termal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

'BU HARAMİ DÜZENİ BİRLİKTE YIKACAĞIZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Termal ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Akşener, Yalova merkezde düzenlenen mitinge katıldı. Burada yaptığı konuşmasında, KPSS sınavı ve atamaları üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, "Senin çocuğun mülakatta 92 puanla elenirken 58 puanlı yanındaki arkadaşı ayısı olduğu için, dayısı olduğu için atanamaz. Senin çocuğun bütün imtihanları geçip mülakatta 86 puanla, 92 puanla elenip, 52,58, 62 gibi puanla atananlar varsa bu ülkede harami bir düzen var demektir. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız" dedi.

'CEPLERİ DOLDURMAYA KARAR VERDİLER'

İktidarın ve iktidara bağlı belediyelerin kamu kaynaklarını yanlış kullandığını belirten Akşener, "Ben burada PKK'lıyım ama Diyarbakır'da faili meçhulüm. İkisi birbirinden taban tabana zıt. Ben hangisiyim kardeşim? Karar verin yalancılar. Tam 24 milyar lirayı cebinizden aldılar, Sayın Erdoğan'ın aile dostunun cebine koydular. Yazık. İtibardan tasarruf olmaz dediler. Siz çırak çıktınız, bu paralar sizin cebinizden çıktı. Ankapark diye bir yer var. Böyle bir şey yok. Tam 14 milyar lira. Garibim dinozorlar bağırıyorlar. İnsanlar dinozorların içindeki süngerleri çalmış. İkisinin toplamı 38 milyar lira. 38 milyar cebinizden çıkıp birilerinin cebine çıktı. Çiftçinin nisan ayında buğdaya atamadığı gübreyi, bedava verebilirdik. KYK borçlarının tümü silinebilirdi. Bu 38 milyar lira ile atanamayan öğretmenler atanabilirdi. EYT'lilerin mevzusu çözülebilirdi. Asgari ücreti tekrar bugünün şartlarına getirmek mümkün olabilirdi. Onun yerine cepleri doldurmaya karar verdiler. Ama bu harami düzeni yıkmak sizin ve bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. Yalova'daki programlarını tamamlayan Akşener, kentten ayrıldı.

Semih ŞAHİN- Nevruz İLİMDAROĞLU/ YALOVA,


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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Termal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener: Yeni siyaset anlayışını birlikte inşa edeceğiz (2) - Son Dakika

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