''Al birini vur ötekine'' sözlerine CHP'li Özçağdaş'tan yanıt: Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel için söylediği, "Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok." sözlerine yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Erdoğan'ın zili zehirli bir dildir. Bizim o dille bir işimiz yok. Bizim hareket tarzımızı da Tayyip Erdoğan belirlemeyecektir. Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak." dedi.

CHP'DE YENİ GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL

CHP'nin merakla beklenen 38. Olağan Kurultayı dün başladı. Kurultayda 812 oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçen Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

ERDOĞAN: AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

CHP'deki değişimle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal kime 'bay bay' dedi? Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a, Kavala'ya 'bay bay' dedi. Kazanan zat da Demirtaş ve Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok. Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin." dedi.

"CHP'NİN POLİTİK HATTINI ERDOĞAN'IN BELİRLEMESİ HADDİ DEĞİL"

Erdoğan'ın sözlerine Özgür Özel cephesinden yanıt geldi. Halk Tv yayınına katılan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için kabus dolu günlerin başlayacağını savundu. Özçağdaş şunları söyledi: "CHP'nin ideolojik politik hattını Tayyip Erdoğan'ın belirlemesi hakkı da haddi de değildir. CHP yurttaşları ne diyecekse onu söyler. Yurttaşlar da onun kararını verir. CHP'de en çok eleştirdiğimiz, 'aman ne derler?' siyasetinin bizi kilitlemesidir. Çok önemli fırsatlara rağmen, kazanmak için neredeyse her koşulun kaybetmemizin nedeni de budur.

"ERDOĞAN İÇİN KABUS DOLU GÜNLER BAŞLAYACAK"

CHP çok uzun yıllar önce 'ortanın solu' olduğunu, Sosyalist Enternasyonel'in bir parçası olduğuna karar vermiş bir partidir. CHP inadına 'barış', inadına 'kardeşlik' diyecektir. Erdoğan'ın zili zehirli bir dildir. Bizim o dille bir işimiz yok. Bizim hareket tarzımızı da Tayyip Erdoğan belirlemeyecektir. Tayyip Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak. Bundan sonra kendisinin çizdiği ideolojik politik hattın içerisinde davranan bir CHP görmeyecek."