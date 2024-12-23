Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap

Geniş Video İzle

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap verdi. Katıldığı bir TV programında AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna Babacan, 'Varsayımlarla konuşmak bence insanların kafasını da karıştırıyor. Zaten olmadığı için ayrıldık. Şimdi ne değişti de olacak ki geri döneceksiniz yani?' şeklinde yanıt verdi.

23.12.2024 21:41  Güncelleme: 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini korurken; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AK PARTİ'DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

İlke TV ekranlarında katıldığı programda AK Parti'ye katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt veren Babacan, "Varsayımlarla konuşmak bence insanların kafasını da karıştırıyor. Eğer AK Parti şöyle olursa, eğer Sayın Erdoğan böyle yaparsa... Yıllardır beraber çalıştığımız insanlarla... Olmadı, olmuyor işte. Zaten olmadığı için ayrıldık. Şimdi ne değişti de olacak ki geri döneceksiniz yani? Değil mi? Ne değişti de? Bir irade beyanım var. Bırakın adımı, iradenin beyanı bile yok. Yani hasbelkader... Hani Suriye'de... Doğru işler oldu, bak doğru işlerde sonuç verdi. İyi de AK Parti'nin Suriye politikası değişmedi ki. AK Parti'nin Suriye politikası bir değişiklik yok. Yani hatta ne diyorlar? Bak haklıymışız diyorlar değil mi? AK Parti'nin Suriye politikasında da bir değişiklik yok. Doğruydu yanlıştı aynı mesele" ifadelerini kullandı.

"DEVA PARTİSİ'NDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Yani orada gerçekten göçü önlemek için bizim orada askeri birlik bulundurmamız, rejimin zulmüne karşı Suriyelileri sadece Türkiye'ye alarak değil orada korumamız bunlar doğru işler bakın" diyen Babacan, "Diyorum ya iktidarın doğru yaptıklarının hakkını teslim ederim ama oralarda bir değişiklik yok. Yani Suriye'de yeni bir durum var diye Ya tekrar AK Parti'ye dönebilir miyiz falan? Bizde böyle bir şey yok. Deva Partisi'nde böyle bir şey yok. Olmaz da yani" diye konuştu.

"KAFAMIZ KARIŞIK FALAN DEĞİL"

Babacan sözlerinin devamında ise "Çünkü bir sürü politika alanı var. Ve politika alanlarında asıl bizim ayrılma sebebimiz olan kök sebepler olduğu gibi duruyor. Orada bir düzeltme niyeti de yok yani. Önce bir niyeti görmemiz lazım. Arkasından da somut adımlar görmemiz lazım ki... Ya bir şeyler değişiyor mu acaba diyebilirim. Bunun hiç izi bile yok şu anda. Yani dolayısıyla bunların hiç konuşmanın anlamı da yok. Yani anlamsız şeyleri konuşup insanların kafasını karıştırmamızın da anlamı yok. Yani deva olarak biz sapasağlam yerimizde duruyoruz ve kendi ilkelerimiz ve değerlerimiz doğrultusunda bildiğimiz istikamette yürüyoruz. Bizim istikametimiz çok net. Yani kafamız karışık falan değil. Net bir istikamette yürüyoruz. Çünkü er ya da geç hak yerini bulur. Er ya da geç doğru hedefine ulaşır. Bizim inancımız bu" sözlerini sarf etti.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Konya'da basın mensuplarıyla bir araya geldiği sırada, 'gönül olarak' AKP'den kopmadığını dile getirmiş ve daha sonra sözlerine açıklık getirmişti. Davutoğlu açıklamasında, "Ben 'AK Parti'den kopmadım' ifadesi için 'AK Partili kitlelerden kopmadım' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Babacan\'dan AK Parti\'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu\'na cevap

Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi, Ali Babacan, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • monşer null:
    Sözde Dedi Ama Sizden Birşey Olmaz 5 1 Yanıtla
  • Karışık:
    hayırlısı 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:43 Almanya’dan Türkiye’ye skandal PKKYPG çağrısı: Operasyon DAEŞ’e alan açar Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
19:41 Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Mutlak bir zorunluluk
10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:15 Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti Bir binanın üzerine düşen uçakta bulunan 10 yolcu hayatını kaybetti
10:14 Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
10:10 Dev araba firmaları birleşiyor Tarih belli oldu Dev araba firmaları birleşiyor! Tarih belli oldu
10:05 Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü Metroda uyuyan kadın, tanımadığı bir kişi tarafından yakılarak öldürüldü
10:04 Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek Devlet 1 milyon kişiye 1400 dolar verecek
10:01 Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş’e: Adam değilsin Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: Adam değilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 22:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ali Babacan'dan AK Parti'ye geçiş sinyali veren Ahmet Davutoğlu'na cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.