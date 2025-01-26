Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı - Son Dakika
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Politika

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu açıkladı. Babacan, Yeni Yol Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili işbirliğinin ise zamanla netleşeceğini belirtti.

26.01.2025 19:07  Güncelleme: 19:29
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuk olduğu bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, tüm Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki yangın faciası, halasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu.

"İLGİLİ KURUMLARIN PEK ÇOĞU SORUMLU"

DEVA lideri, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili, "İlgili kurumların pek çoğu sorumlu. Mesela o tesisi işleten mal sahibi sorumlu. Bana göre asıl sorumlu sistem. Sistemde büyük boşluklar var. Doğru düzgün kural koymazsanız, kurala uymayan için ağır bir müeyyide koymazsınız tablo ağır olur. Yangın kurallarını koyma, bunları denetleme ve sorumlulara ceza verme konusunda boşluk var. Devlet Denetleme Kurulu tarafından tepeden denetleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"HALAM HAKKINDAKİ İDDİALAR YALAN"

Halasının Yahudi mezarlığına defnedildiğini iddiasına tepki gösteren Babacan, "Bu iddialar külliyen yalan. Hatice Babacan benim halamdır. Diyorlar ki 'Hatice Babacan Fehmi Koru'nun eşidir.' Fehmi Bey başkasıyla evli çoluğu çocuğu olan bir insan. Hatice Babacan öldü diyorlar yalan. Halam sağ benim" dedi.

"DEVA'NIN ADAYI ALİ BABACAN'DIR"

"Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Yeni Yol Grubu kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak mı?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Yeni Yol Grubu içerisindeki işbirliğini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan'dır" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, DEVA Partisi\'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı

Deva Partisi, Ali Babacan, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Mehmet Yılmaz:
    boş işler adayı sıfır 101 19 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    yüzde 0,1 oy oranı ile seçimlerden çıkarsın 90 22 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Kılıçtaroğlu olmasaydı meclise bile giremezdi, kalkmış adaylık açıklıyor 23 10
  • Çuvaldız:
    en yakın seçim 2028...! 50 19 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Sizden bişey olmaz istediğiniz aday olsun %1 geçemezsiniz yine boş adamlar 54 10 Yanıtla
  • MERDEM:
    Hadi aslanım kim tutar seni, tiyo aldım açık ara önde 50 14 Yanıtla
  • harun 8071:
    muhtar adayı olsa kazanamaz 51 11 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Lider dediğiniz herzaman önde gider..6 masada lider olmadığını herkes gördü..6 Parti'nin başkanından bu ülkede lider olamaz..Çiz .Tren vagonunu gibi sadece.. 30 15 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bende Aday olacağım ama param yok 38 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AMAN DİKKAT ET SECILIRSIN 32 10 Yanıtla
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