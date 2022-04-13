Ali Babacan: İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz - Son Dakika
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Ali Babacan: İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz

13.04.2022 22:09
Ali Babacan: İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önce güven inşa edeceklerini belirterek, "Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önce güven inşa edeceklerini belirterek, "Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına katılmak içi Bursa'ya geldi. İftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Babacan, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Partisinin açıklayacağı eylem planının Türkiye'de ilk olacağını belirten Babacan, "Çok çalışmak zorundayız ama aynı zamanda doğru çalışmak zorundayız. Güven oluşturmak zorundayız. Bu ülkenin başarısının temelinde güven var. Önce güveni inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız. Eylem planlarımızı açıklıyoruz, hükümetin ilk 90 gününde, ilk 180 gününde, ilk 360 gününde yapacaklarımızı bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağız. Türkiye'de bunu bizden başka yapan yok. İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz." diye konuştu.


Ali Babacan: İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz
Ali Babacan: İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz
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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Ali Babacan: İlk 90 dakikada ne yapacağımızı ve ne açıklayacağımızı bugünden hazırlıyoruz - Son Dakika


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