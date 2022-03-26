Ali Babacan: Ortak payda arayışını yarından itibaren başlatacağız - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6 muhalefet partisi lideri olarak yarın yapacakları görüşmeye ilişkin "Ülkemizin ihtiyaçları konularında diğer siyasi partilerle hangi konularda ortak payda yakalarız arayışını yarından itibaren başlatacağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Yıldırım İlçe Kongresi'ne katılmak için Bursa'ya geldi. Programına Yıldırım ilçesinde esnaf ziyareti yaparak başlayan Babacan, ardından kongrenin yapılacağı salona gelerek, partisinin 1'inci Olağan Yıldırım İlçe Kongresi'ne katıldı.