Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu - Son Dakika
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Politika

Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu

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TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır ve AK Partili Osman Gökçek arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Gökçek'in, 'Evim var 600 milyona, 500'e ver hepsi mehmetçiğe gitsin. Kabul etmiyorsun. Nasıl yapacağız?' sözlerine Başarır'ın bir hikayeyle verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

13.02.2025 23:27
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CHP'li Ali Mahir Başarır'ın TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Osman Gökçek ile yaşadığı gerilim sırasında anlattığı hikaye sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda CHP'li Ali Mahir Başarır ve AK Partili Osman Gökçek arasında yaşanan dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

ANLATTIĞI HİKAYE GÜNDEM OLDU

Osman Gökçek'in Başarır'a yönelik, "Evim var 600 milyona, 500'e ver hepsi mehmetçiğe gitsin. Kabul etmiyorsun. Nasıl yapacağız?" sözlerinin ardından kürsüye gelen Ali Mahir Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu.

"KURT VE EŞŞEK BİR GÜN TARTIŞIR..."

"Bana diyorsun ki 600 milyonluk evin var, 500 milyonu getir vereyim. Babacım biz de 500 milyon nerede gezer?" diyen Başarır, "O kirli para sende olur? Ama haklısın. Kurtla eşşek bir gün tartışır. Aslanın karşısına çıkar. Kurt yüzde yüz haklı. Aslan der ki haksızsın. 'Ya ben haklıyım' der kurt. Aslan, 'Çünkü sen eşşekle tartışıyorsun' der" ifadelerini kullandı.

Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır\'ın anlattığı hikaye gündem oldu

Tbmm Genel Kurulu, Ali Mahir Başarır, Osman Gökçek, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Sagdic:
    şu Gökçek ailesini görünce Allah canımı alıyor. etim çekiliyor. bunları alkislayanlar var hala. 50 10 Yanıtla
  • Tatar9515:
    akp liler siz oğlum siz varya siz nasıl bi para hırsı var sizde siz var ya siz Allah katında size hakkım haram olsun topunuza hemde 34 8 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    osman kardeş haksızsın bunla tartıştığın için. yani kurtsun 11 22 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hepiniz Aynı Poksunuz Para içinde yüzüyorsunz 28 4 Yanıtla
  • Taha Göktaş:
    yarım milyarı adam bağış yapayım diyor ankarayı parsel parsel değil dönüm dönüm satmışlar 23 2 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    yalniz burada essek mahir oluyor ! para kurtun 4 17 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    güzel olmuş 5 0 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    sanane milletin evinden sanane milletin yapacağı bağıştan millet aç karnını doyuramiyor bunlar gözünü milletin evine de diker parasına da lan babanın altından belediyeye ait makam aracını mahkeme zoruyla zor aldılar terbiyesiz herif 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu - Son Dakika
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