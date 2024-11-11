Ali Mahir Başarır: İmamoğlu'ndan vazgeçmeyiz - Son Dakika
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Politika

Ali Mahir Başarır: İmamoğlu'ndan vazgeçmeyiz

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CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimaline ilişkin Haberler.com'a konuştu. Başarır, İmamoğlu'nun partinin değerlerini temsil ettiğini ve ondan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

11.11.2024 17:06
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CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu.

Kalaycıoğlu CHP'li vekile partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimaline karşılık CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sordu. Ali Mahir Başarır, bu konuda CHP yönetimi olarak yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirterek "Ekrem beyden kolay kolay vazgeçmeyiz" ifadelerini kullandı.

"VAZGEÇMEYİZ"

CHP'li Ali Mahir Başarır açıklamalarına şöyle devam etti: Öncelikle istinaf o cesareti gösterir mi bilemiyorum, göstermemesi en büyük muradım ve onlara önerim yapmayın bu kötülüğü bu ülkeye ama Yargıtay'dan bu karar mutlaka dönecektir. Ekrem beye bu cezayı veremeyecekler. O zaman ülkeye başka noktaya gider, olmaz. Kendisine bu yapıldı. Ne oldu? bir ay siyasi yasaklı kaldı ve ondan sonra siyasete döndü ve ülkeyi yönetti. Kendisine yapılan bu kötülüğü başkasına yapmayacaktır diye düşünüyorum, yapmamalı diye düşünüyorum. Çok üst düzey tepkiler olur. Büyük olaylar olur. Biz bunu kabullenemeyiz. Bizim için cinnet meselesi. 86 milyon için de böyle olmalı çünkü hukuki bir karar olmaz sipariş bir karar olur. Sipariş bir kararla Türkiye'nin bu kadar sevilen ve Cumhurbaşkanlığı adaylarından bir kişiye yasak koymak kabulleneceğimiz birşey değil. Yani bunlar kabullenmedi "Ekrem bey olmadı o olsun" demeyiz. bunu herkes bilsin. Yani Ekrem beyden kolay kolay vazgeçmeyiz. Bunu bilsin yani Tayyip bey. Bizim için çok kıymetli. Benim için zaten çok kıymetli birisi, değerli birisi. Ekrem İmamoğlu bizim için, parti için bir değer. Bunu hep söylüyorum. Akıllarından bile geçirmesinler.

Ali Mahir Başarır: İmamoğlu\'ndan vazgeçmeyiz

Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Politika, 3-sayfa, Mersin, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Mahir Başarır: İmamoğlu'ndan vazgeçmeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Muzaffer Matlı:
    sayın Ali bey hani siz asgari ücretle çalışan emekliler için geçinemiyor diyen partiniz sadece 250 milyon TL Ankara belediyesi sanatçılara vermiş haberiniz varmı söylim dedim fakir fukara edebiyatı yapan partinizin bu konuda ne düşünüyor acaba merak ettim 9 1 Yanıtla
  • onur demir:
    En boş siyasetçi , hep güçlünün yanında yaranmaya çalışan boş bir teneke 7 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Zaten İBB Ye Yakışmıyor.. 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Bu adam chp tabanından gelme değil nasıl oluyorda partinin degerlerini temsil ediyor ayrıca anketlerde bile yavaş bundan önde gidiyor demekki vatandaşa ragmen chp istediğini yapıyor yani iktidar olmak istemiyor anlaşılan 3 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Mansur yavaştan vazgecermidimiz . 0 0 Yanıtla
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