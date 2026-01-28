Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür

Ali Şahin PARLATINO\'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür
28.01.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Türk Delegasyonu Başkanı Ali Şahin, Simón Bolívar'ın öncülüğünde 1826 yılında gerçekleştirilen Panama Amfiktiyonik Kongresi'nin 200'üncü yılı dolayısıyla Panama'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayipler Parlamenter Zirvesine katıldı.

PARLATINO'nun Panama'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede konuşan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve şahsı adına katılımcıları selamlayarak, böylesine anlamlı bir toplantıda yer almaktan onur duyduğunu ifade etti. Şahin, Panama Amfiktiyonik Kongresi'nin Latin Amerika ve Karayipler halklarının birlik ve bütünleşme idealinin sembolü olduğunu vurguladı.

Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür

Simón Bolívar'ın egemenliğin halka ait olduğu anlayışını savunduğunu hatırlatan Şahin, Türkiye'de de bu mirasın yaşatıldığını belirterek, "Başkentimiz Ankara'da en merkezi caddelerimizden birine Simón Bolívar'ın adını vererek hatırasını gururla yaşatıyoruz" dedi.

Günümüzde parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerde vazgeçilmez bir araç haline geldiğini dile getiren Şahin, küresel ve bölgesel krizlerin çok taraflılık anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Gazze'de yaşanan insani trajedilere dikkat çeken Şahin, uluslararası sistemin ve Birleşmiş Milletler mekanizmalarının mevcut krizlere karşı yetersiz kaldığını vurguladı.

Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesini hatırlatan Şahin, daha adil bir küresel düzenin mümkün olduğunu belirterek, Latin Amerika'nın da küresel sistemde hak ettiği temsile kavuşmasının önemine işaret etti. Şahin ayrıca, egemenlik haklarına saygı ve dış müdahalelerin reddi konusundaki ortak hassasiyetlere vurgu yaparak, Venezuela'daki gelişmelerin bu çerçevede yakından takip edildiğini ifade etti.

Türkiye ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını belirten Şahin, 2025 itibarıyla ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaştığını, çok sayıda Türk şirketinin bölgede faaliyet gösterdiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nın bölgede 8 ülkede 9 destinasyona uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Şahin, bunun halklar arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu kaydetti.

Diplomatik ilişkilere de değinen Şahin, Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi'nde 19 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluğa sahip olduğunu, Ankara ve İstanbul'daki Latin Amerika temsilciliklerinin sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür

Türkiye'nin 2021 yılında PARLATINO'ya gözlemci üye olduğunu hatırlatan Şahin, TBMM bünyesinde bir PARLATINO Türk Grubu oluşturulduğunu ve PARLATINO'nun 60'ıncı yıl dönümünün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de birlikte kutlandığını söyledi.

Konuşmasının sonunda PARLATINO'nun 2026–2030 dönemine yönelik stratejik yönelimlerinin bu toplantılarla şekilleneceğini belirten Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu dönemde PARLATINO ile iş birliğini daha da geliştirmeye, tecrübe ve iyi uygulamaları paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı

14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:30
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:28:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Şahin PARLATINO'da konuştu: Daha adil bir küresel düzen mümkündür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.