Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı - Son Dakika
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Politika

Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de yapılan protestoda göstericilerin polise asitle saldırdığını açıkladı.

23.03.2025 03:40
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İki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK ÇIKTI

İmamoğlu'nun adliyedeki işlemlerinin devam ettiği sırada CHP'nin çağrısı ise Saraçhane'de toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki protesto gösterisinde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yerlikaya ayrıca üzerine asit atılan polis memurunun üniformasının görüntüsünü de paylaştı.

Saraçhane\'deki protestolarda polise asitli saldırı

İçişleri Bakanı, Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Saraçhane'deki protestolarda polise asitli saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Serkan Yalçın:
    iyi olmuş haksızlığa boyun eyenler dilsiz şeytandır 1169 680 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    SARAY SOYTARISI ALÎ PÎÇÎ YALAN KONUŞUYORSUN HALKA KARŞI SUÇ ÎŞLÎYORSUNUZ HEPÎNÎZ HESAP VERECEKSINIZ 939 539 Yanıtla
  • Ali Cakar :
    Lan bunu Polis kendisimi yapti körmüsünüz. Hala Yalan pesindesiniz. TV ler 24 saat CHP lilerin ne halt ettigini gösteriyor ve hala inkar ediyorsunuz. Nasil bir beyine nasil bir göze sahipsiniz 470 586 Yanıtla
  • Elisa21:
    ZAMANIN DA BUNLARA BOŞUNA DEMEDİLER İT SÜRÜLERİ DİYE 238 472 Yanıtla
  • Abdullah Yıldırım:
    suç varsa adelet yerini bulur suçu işleyen CHP li suçluyu alaet önünde. yargılanması için ihbar eden CHP li polisin suçu ne taşkınlık yapmayın diye huzur için sahada . 277 407 Yanıtla
  • ahmetseymayilmaz:
    KİM BU DEVLETİN POLİSİNE ASKERİNE ZARAR VERECEK EYLEMDE BULUNUYORSA ALLAH ONUN İKİ ELİNİDE KIRSIN 617 41 Yanıtla
  • ÖnceVatan:
    Adam bin tane suçtan yargılanıyor yalan diyemiyorsunuz ne olduğu belirsiz vatan hainlenin yaptığına yalan diyorsunuz.Sizin ne savunulacak bir tarafınız kalmış nede insanlığınız. 282 338 Yanıtla
  • Hakan1421:
    bunlar tepeden tırnağa hem sahtekar hem yalancı hemde vatan haini 266 315 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Şimdi bunlar demokrasi ve adalet için oraya gitmişler öylemi? Göz altına alınanların anaları babaları umarım çok gurur duymuşlardır, gurur duymamışlarsa evlerine dönünce sağlam bir baba tokatı yiyecek gibi görünüyor :) 211 289 Yanıtla
  • yusuffcetinkaya34:
    suçlamaların hepsi dogru yalan bişey yok yapılmayan hizmetten paraların nereye gittiği belli oldu millet bide hırsızın peşimden gidiyor yazık gerçekten 137 270 Yanıtla
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