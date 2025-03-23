Saraçhane\'deki protestolarda polise asitli saldırı

İki farklı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlanmasının ardından 91 şüpheli ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

SARAÇHANE'DE GERGİNLİK ÇIKTI

İmamoğlu'nun adliyedeki işlemlerinin devam ettiği sırada CHP'nin çağrısı ise Saraçhane'de toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis izin vermedi. Taksim'e yürümek isteyenlere polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki protesto gösterisinde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Yerlikaya ayrıca üzerine asit atılan polis memurunun üniformasının görüntüsünü de paylaştı.