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Almanya Başbakanı Merkel aşı olmayanlara seslendi: "Bir kez daha düşünün" - Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel aşı olmayanlara seslendi: "Bir kez daha düşünün"

13.11.2021 13:58
Almanya Başbakanı Merkel aşı olmayanlara seslendi: "Bir kez daha düşünün"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, paylaştığı videolu mesajında korona virüs aşısı yaptırmayanlara seslenerek, "Bir kez daha düşünün" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, paylaştığı videolu mesajında korona virüs aşısı yaptırmayanlara seslenerek, "Bir kez daha düşünün" dedi. Merkel, "Durum beni çok endişelendiriyor. Zor haftalarla karşı karşıyayız. Salgının sonbahar ve kış dalgasını kırmak için ulusal düzeyde çaba gösterilmeli" dedi.

Almanya'da korona virüs salgınında zirveyi gören günlük vaka sayıları hükümeti yeniden harekete geçirdi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn dün alınan yeni önlemleri açıklarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den de videolu mesaj geldi. Başbakan Merkel, "Birlikte hareket edersek, hem kendimizi hem de yakınlarımızı bu kış salgından kurtarabiliriz" dedi. Aşılama oranının düşük olduğu bölgelerde vaka artışının olduğunu, yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını ve yüksek sayıda ölüm sayılarının kayda geçtiğini belirten Merkel, salgının seyrinin durdurulmaması halinde sağlık çalışanlarının ve sağlık siteminin zorlanacağını söyledi.

"Zor haftalarla karşı karşıyayız"

"Durum beni çok endişelendiriyor" diyen Merkel, "Zor haftalarla karşı karşıyayız. Salgının şiddetli sonbahar ve kış dalgasını kırmak için ulusal bir çabaya ihtiyacımız var. Eyaletler ve federal hükümet birlikte çalıştığında ve tek tip kurallara bağlı kalındığında bu bize her zaman yardımcı oldu" şeklinde konuştu. Federal ve eyalet hükümetlerinin salgında ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, geç kalınmadan ek önlemlerin alınması gerekiyorsa bir an önce karar verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir kez daha "aşı olun" çağrısı

Merkel, "Salgın ancak daha yüksek bir aşılama oranıyla kontrol altına alınabilir. Portekiz ve İspanya gibi ülkeler bunu göstermiştir. Aşı mantıklıdır ve dayanışma gösterir. Henüz aşı olmamış herkese acilen çağrıda bulunuyorum. Aşı olmak için bir kez daha düşünün. Bir yıl önceki benzer ciddi durumun aksine şimdi elimizdeki salgınla mücadelenin en etkili yolu aşı olmaktır" dedi. Salgına karşı zamanla yarıştıklarını belirten Başbakan Merkel, hatırlatma dozlarının da "salgının şiddetli sonbahar ve kış dalgasını kırmak için gerçek bir şans" olduğunu söyledi.

Son 24 saatte 48 bin 81 vaka

Almanya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 48 bin 81 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 987 bin 971'e yükseldi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 228 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı da 97 bin 617'ye ulaştı. - BERLİN

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel aşı olmayanlara seslendi: "Bir kez daha düşünün" - Son Dakika
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