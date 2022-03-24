Almanya Başbakanı Scholz: "G7, gerekli olursa Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamayı kabul etti" - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz: "G7, gerekli olursa Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamayı kabul etti"

24.03.2022 20:35
Almanya Başbakanı Scholz: "G7, gerekli olursa Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamayı kabul etti"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Olağanüstü NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin gerektiği takdirde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Olağanüstü NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin gerektiği takdirde Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Olağanüstü NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı. NATO ve G7 toplantılarının ardından basın toplantısı düzenleyen Scholz, G7 ülkelerinin Rusya'ya uyguladıkları ekonomik yaptırımları gerekmesi halinde daha da arttırılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Rusya'nın birliklerini Ukrayna'dan çekmesi gerektiğini vurgulayan Scholz, G7 ülkeleri olarak savaşı olabildiğince çabuk bitirmek için ekonomik nüfuzlarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini ifade ederek, "Bugün hepimiz kendimizi yaptırımların eksiksiz bir şekilde uygulanmasına adadık. G7 ayrıca 'gerekli olursa' daha fazla yaptırım uygulamayı kabul etti" dedi.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'nın kimyasal silah geliştirdiğine dair yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Enerji tedariki konusuna da değinen Scholz, "ABD'den muhtemel doğal gaz teslimatları ile bir süredir Almanya'daki enerji arzını çeşitlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bir gazetecinin Almanya'nın şimdiye kadar olduğu gibi sadece eski silahları değil, modern silahları da Ukrayna'ya verecek mi sorusuna ise Scholz, "Sorunuz yanlış bir gerçeğe dayanıyor. Ukrayna'ya modern silahlar ve gereçler verdik" dedi. - BRÜKSEL

Almanya Başbakanı Scholz: G7, gerekli olursa Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamayı kabul etti

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Olaf Scholz, Hükümet, Almanya, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Başbakanı Scholz: 'G7, gerekli olursa Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamayı kabul etti' - Son Dakika


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