Almanya Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika

ALMANYA Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin, Kavala davasıyla ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın, Kavala davasıyla ilgili olarak Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni bugün çağırması üzerine, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından saat 17.30'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Büyükelçi Schulz'a, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Türkiye'deki bir davayla ilgili olarak diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve söz konusu davanın ön plana çıkarılarak siyasileştirilmesinin kınandığı ifade edildi. Schulz'a ayrıca, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye'nin, Anayasası'nın ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği kaydedildi. Büyükelçiye ayrıca, Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi de hatırlatıldı.