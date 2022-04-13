Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı

13.04.2022 11:21
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından reddedildiğini açıkladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından reddedildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Batılı ülkeler Ukrayna'ya olan desteği göstermek için ülkenin başkenti Kiev'i ziyaret etmeye devam ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ortak bir ziyaret düzenlenmesini önerdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier açıklamasında "Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev'de istenmiyordum" dedi.

Ukrayna daha önce, Rusya ile olan bağlantıları ve eski dışişleri bakanı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerin geliştirilmesinde attığı adımlar nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i eleştirmişti. Steinmeier ise geçen hafta dışişleri bakanı olarak görev aldığı dönemde, Rusya'ya yönelik politikalarındaki hataları kabul ettiğini açıklamıştı. - BERLİN

YORUMLAR
500
Zelenski'den, Almanya Cumhurbaşkanına: Gelme! Alman medyası 'diplomatik skandal' dedi Zelenski'den, Almanya Cumhurbaşkanına: Gelme! Alman medyası 'diplomatik skandal' dedi Ukrayna'nın kalbinde ağlatan tören Ukrayna'nın kalbinde ağlatan tören

cumhurbaşkanı, Ukrayna, Almanya, Kiev, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:19 Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı!
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:29:38. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement