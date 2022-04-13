Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kiev'de istenmediğini açıkladı - Son Dakika

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından reddedildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Batılı ülkeler Ukrayna'ya olan desteği göstermek için ülkenin başkenti Kiev'i ziyaret etmeye devam ederken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Ukrayna'nın başkenti Kiev'e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın Litvanya, Letonya ve Estonya Cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ortak bir ziyaret düzenlenmesini önerdiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Steinmeier açıklamasında "Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev'de istenmiyordum" dedi.

Ukrayna daha önce, Rusya ile olan bağlantıları ve eski dışişleri bakanı olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkilerin geliştirilmesinde attığı adımlar nedeniyle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i eleştirmişti. Steinmeier ise geçen hafta dışişleri bakanı olarak görev aldığı dönemde, Rusya'ya yönelik politikalarındaki hataları kabul ettiğini açıklamıştı. - BERLİN