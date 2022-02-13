Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

Almanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Frank- Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde federal kongrede bin 472 delegenin bin 437'si oy kullandı. Delegelerden bin 45 oy alan Frank Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında federal meclis binasının yanındaki Paul-Löbe-Haus binasında gerçekleştirilen seçime Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlık etti. Gizli yapılan oylamada federal hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile birlikte muhalefet partileri de destek verdi.

İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nden Max Otte, seçimde 140, Sol Parti'nin adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler'in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı. Seçimde 86 çekimser ve 12 geçersiz olmak üzere toplamda bin 437 delege oy kullandı.

Birçok Türk de katıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma yetkisi verilen delegeler arasında federal ve eyaletler meclisinden çeşitli partilerdeki Türk kökenli milletvekillerinin yanı sıra sinema sanatçısı Renan Demirkan, Sibel Kekilli, sağlık çalışanı Ayşe Yeter, Berlin- Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Ayşe Demir, gazeteci-yazar Ferda Ataman, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, avukat Seda Başay Yıldız ve Mehmet Daimagüler gibi isimler yer aldı.

Federal Seçiciler Kurulu'nda 12 Şubat 2017'de bin 253 üyenin katıldığı oylamada 931 oyla seçilen Steinmeier 19 Mart 2017'den beri sürdürdüğünü Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha sürdürecek. - BERLİN