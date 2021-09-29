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Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi - Son Dakika

Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi

29.09.2021 09:52
Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi, System.String[]

Almanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri öncesi ortak zemin arayan Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Partisi (FDP) liderleri görüşme gerçekleştirdi.

Almanya'da pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon görüşmeleri öncesi ortak zemin arayan Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Partisi (FDP) liderleri görüşme gerçekleştirdi.

Almanya'da geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) dün, koalisyon görüşmelerine bu hafta başlayacağını açıklamıştı. Koalisyon görüşmeleri öncesi ortak zemin arayan Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Partisi (FDP) liderleri bir araya geldi. Görüşmenin ardından FDP lideri Christian Lindner, Instagram hesabından Genel Sekreter Volker Wissing ve Yeşiller'in eş başkanları Annalena Baerbock ve Robert Habeck ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Lindner fotoğrafın altına ise, "Yeni bir hükümet arayışında, farklılıklarımızın üzerinde ortak bir zemin ve köprüler arıyoruz. Hatta bunlardan bazılarını bulduk" notunu düştü. Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı verilmedi.

Seçimin ardından neler oldu?

Almanya'da halk, geçtiğimiz pazar günü 20. federal hükümeti seçmek için sandık başına gitmiş, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Seçimin tamamlanmasının ardından koalisyon hükümeti kurulması beklenirken, yapılan anket sonucu halkın yüzde 55'inin Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan "Trafik Işığı" koalisyonunu istediği ortaya çıkmıştı. SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, partinin genel merkezinde yaptığı zafer konuşmasında "Seçmenler çok net konuştu ve bir sonraki hükümeti kimin kurması gerektiğini söyledi. Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Liberaller olmak üzere 3 partiyi güçlendirdiler. Bu 3 parti bir sonraki hükümete liderlik etmeli" demişti. SPD'nin Federal Meclis'teki Grup Başkanı Rolf Mützenich de dün yaptığı açıklamada, SPD'nin bu hafta bir trafik ışığı koalisyonunun kurulmasıyla ilgili görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

Pazar günü yapılan seçimlerinin resmi ön sonuçlarına göre Sosyal Demokratlar oyların yüzde 25.7'sini, Hıristiyan Birlik Partileri CDU/CSU ise yüzde 24.1'ini kazandı. Yeşiller Partisi yüzde 14,8 ile üçüncü olurken, dördüncü sıradaki Hür Demokrat Partisi (FDP) yüzde 11,5 oranında oy aldı. Aşırı ağcı Almanya için Alternatif partisi (AFD) ise oy kaybına rağmen 10.3 oy oranı ile Federal Meclise girdi. Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4.9 oy alarak Federal Meclise girmeyi başaramadı. - BERLİN

Hür Demokrat Partisi, Koalisyon, Almanya, Pazar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da koalisyon görüşmeleri öncesi Yeşiller ile FDP bir araya geldi - Son Dakika
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