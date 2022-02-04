Üye Girişi
Almanya'da tedavi alamayan Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika

Almanya'da tedavi alamayan Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

04.02.2022 10:00
Almanya'da tedavi alamayan Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi

Almanya'nın Kassel kentinde yeterli sağlık hizmeti alamayan karaciğer hastası Ahmet Demiray, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Almanya'nın Kassel kentinde yeterli sağlık hizmeti alamayan karaciğer hastası Ahmet Demiray, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Almanya'da yaşayan Ahmet Demiray, karaciğerinde tümör tespit edilmesinin ardından yeterli sağlık hizmeti alamayınca çareyi Türkiye'den destek istemekte buldu. Ahmet Demiray'ın Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğuna nakil için başvuruda bulunmasından bekleyişi uzun sürmedi. Demiray, başvurusundan yalnızca 2 gün sonra ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi.

"Allah'ım devletimize güç kuvvet versin"

Kassel havaalanında ambulans uçağa binmeden önce açıklama yapan Ahmet Demiray, "Cumhurbaşkanımızdan ve bana yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı, çok teşekkür ederim" dedi.

"Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlarına hep el uzattı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, alınan talebin Türkiye'ye iletilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın 2 gün içinde ambulans uçak sevk ettiğini belirtti. Türkiye'nin uçak ile hasta sevkinin yeni bir örnek olmadığını ifade eden Başkonsolos Tunçer, "Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerde yaşayan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlarına hep el uzattı. İnşallah Ahmet Demiray amcamızın tedavisi olumlu olur, şifa bulur" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Demokratlar Birliği Hessen Bölge Başkanı Erkan Arslan ise "Verilen bu hizmet Türkiye dışında yaşayan Türklere büyük bir moral sağlıyor" ifadelerini kullandı. - KASSEL

YORUMLAR
500

Ahmet Demiray, Ambulans, Almanya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Almanya'da tedavi alamayan Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
09:48 Genç mühendis Başak Cengiz katili ile göz göze gelmiş!
09:44 Eşi, şiddet uygulayıp baygın haliyle selfie çekmişti! Fenomen İrem: Davayı açtım, korkmuyorum!
09:32 Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin intihara koşma anının görüntüleri ortaya çıktı
09:31 Elektrik zammı sonrası cemevleri yüksek faturalarla baş edemiyor! Ankara'da Cemevine 11 bin 615 TL fatura
09:30 Bakan Koca kullanılacağını duyurdu! Mehmet Ceyhan itiraz etti
09:28 Pentagon'dan Rusya iddiası: Ukrayna'yı işgal için TB-2'lerin kullanıldığı sahte bir saldırı videosu hazırlandı
09:25 Elazığ'da görünmez kaza: Yürüdüğü kaldırım çöktü, kendini çukurda buldu
09:03 Survivor'da gerilim artıyor! Çılgına dönen Nagihan: Seni yolarım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da tedavi alamayan Demiray, ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement